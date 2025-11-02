2 de noviembre de 2025 Inicio
Ironman 70.3 en Buenos Aires: qué calles estarán cortadas desde Núñez hasta Puerto Madero

Triatletas de 31 países disputarán una de las competencias más desafiantes del calendario deportivo internacional, que atraviesa los barrios de porteños de Puerto Madero, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez.

El Ironman 70.3 es una extenuante carrera que pone a prueba la resistencia de los atletas.

En una jornada gris y húmeda, el territorio porteño será escenario este domingo de una nueva edición del Ironman 70.3 Triathlon Buenos Aires, un evento que abarca pruebas de trote, natación y ciclismo y que afecta al tránsito en los barrios de Puerto Madero, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez con cortes y desvíos que se extenderán hasta las 23:59.

Entre las arterias comprometidas figuran Andrés Bello, De los Ombúes, Ernesto Tornquist, Agustín Méndez, Intendente Pinedo, Valentín Alsina, La Pampa, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Avenida Leopoldo Lugones, Autopista Presidente Illia, Paseo del Bajo y Puente Labruna. Los cortes serán totales, momentáneos o sucesivos, en función del avance de las distintas etapas del evento deportivo.

Según se explicó desde la organización de la competencia, se dispuso que los cierres vayan adaptándose al desarrollo de las actividades, por lo que la normalización del tránsito dependerá del cronograma del evento. Ante esto, la recomendación para quienes deban circular por la zona es consultar previamente los desvíos y planificar rutas alternativas para evitar demoras.

Qué es el Ironman 70.3

El Ironman 70.3 es un triatlón de media distancia que consiste en 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie. Más de 1300 triatletas de 31 países participan este domingo en el Ironman 70.3 Ciudad de Buenos Aires, considerado entre los eventos más exigentes del calendario deportivo internacional.

Además, el Ironman 70.3 Ciudad de Buenos Aires entregará 50 cupos clasificatorios para el Campeonato Mundial Ironman 70.3 Niza 2026 y posiciona a la capital argentina entre las sedes con mayor convocatoria del circuito sudamericano.

"La capital de Argentina es una metrópoli cultural que presenta un clima templado, carreteras de calidad y una ubicación centralizada. Buenos Aires es una de las ciudades más grandes y carismáticas del mundo, con opciones culturales, gastronómicas y de alojamiento capaces de satisfacer a visitantes de todos los gustos“, destacó la organización del evento en su sitio web.

La competencia se celebra en Argentina desde 2016, cuando se corrió en Tigre, y luego se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata.

