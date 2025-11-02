2 de noviembre de 2025 Inicio
Vuelven las tormentas al AMBA y hay alerta por ráfagas en dos provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que los vientos pueden superar los 80 km/h. La Ciudad de Buenos Aires y alrededores comienzan una semana inestable en la que habrá varios episodios de precipitaciones.

Las lluvias volverán este domingo a la zona del AMBA.

Las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a los valores habituales para noviembre tras el paso del frente frío de la semana pasada, pero la primavera durará poco: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que regresan las lluvias y emitió una alerta amarilla por viento para dos provincias.

Lo que dejó el huracán Melissa.
Tras el huracán Melissa, el embajador en Jamaica advirtió que "250 argentinos intentan regresar al país"

La Ciudad de Buenos Aires y alrededores comienzan una semana en la que predominará el ambiente inestable y habrá varios episodios de precipitaciones. Este domingo, la jornada comienza con mínima de 19° y probabilidad de lluvias aisladas que pueden convertirse en chaparrones durante la tarde, con una máxima de 25°.

Las precipitaciones continuarán durante la noche, pero se espera que terminen en las primeras horas del lunes para empezar la semana laboral con cielo algo nublado. Sin embargo, el SMN señaló que las tormentas aisladas volverían en la madrugada del martes, dejando una nueva jornada de inestabilidad.

Luego, el miércoles y el jueves traerán cielos mayormente nublados, pero sin precipitaciones, para cerrar la semana con lluvias aisladas durante la mañana del viernes. En lo que respecta a las temperaturas, tendrán su pico el lunes con 29°, pero descenderán con los sucesivos episodios de inestabilidad hasta rondar los 20°.

Pronóstico extendido CABA 02-11-25

Por otro lado, este domingo el SMN emitió una alerta amarilla para el sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento

Alerta por viento 02-11-25
  • Santa Cruz: costa de Magallanes, Güer Aike, Corpen Aike y Lago Argentino.
  • Tierra del Fuego: toda la provincia.
  • Islas Malvinas.
