Femicidio de Daiana Mendieta: cuál es el vínculo entre el detenido y la joven hallada en Entre Ríos

Gustavo Brondino, de 55 años, es el principal sospechoso y único detenido por el asesinato hasta el momento. El hombre trabajaba en un galpón que era propiedad de la familia de la mujer, oriunda de Gobernador Mansilla.

Por

Qué une a Daiana Mendieta y Gustavo Brondino.

Mientras continúa la conmoción por el femicidio de Daiana Mendieta en Entre Ríos, todos los señalamientos apuntan a Gustavo Brondino, el primer detenido. Cuál es el vínculo entre los dos.

 Los investigadores encontraron su cuerpo en un aljibe de 10 metros de profundidad.
El último posteo de Daiana Mendieta, la joven hallada en un aljibe de Entre Ríos: "Lanzándose..."

Mariela López Brown, desde el lugar de los hechos, contó detalles de los últimos rastrillajes realizados en la zona y explicó que una de las prinicpales pistas que llevó a la detención de Brondino tuvo que ver con el alquiler del galpón donde trabajaba.

La periodista comentó que el sospechoso alquilaba el galpón de la familia Mendieta para realizar trabajos agrarios. Es por ello que los investigadores estuvieron realizando operativos allí, donde se guardaban maquinarias y elementos de trabajo.

Medios locales afirmaron que no eran cercanas las familias, pero sí había un vínculo evidente por el alquiler del galpón. Además, tras las pericias de los celulares, fueron claves conversaciones de Whatsapp entre Mendieta y Brondino para dar con el paradero del hombre y aferrarse a la teoría de que estaría vinculado con el crimen.

daiana mendieta

Continúa la investigación

El Corsa Classic de Daiana fue encontrado alrededor de las 4 de la madrugada del domingo, a unos dos kilómetros del casco urbano de Mansilla. Según el informe policial, el vehículo estaba con las llaves puestas, sin signos de violencia ni indicios de haber sido forzado. Por disposición judicial, fue trasladado al área de Criminalística para un peritaje completo que permita identificar rastros o huellas que ayuden a reconstruir los últimos movimientos de la joven.

En el marco de la investigación, ya hay un hombre de 55 años detenido, luego de resistirse a entregar su teléfono celular durante un procedimiento policial realizado en una vivienda cercana a la comisaría local.

Durante ese allanamiento, los agentes secuestraron dos celulares y una camioneta Toyota Hilux. El hombre fue aprehendido por “resistencia a la autoridad” tras amenazar a los efectivos con un arma de fuego.

El jefe Silva confirmó a Diario Junio que los investigadores ya accedieron a la información del teléfono y las redes sociales de Daiana, lo que permitió obtener datos relevantes para la causa, aunque evitó brindar precisiones por tratarse de información sensible.

Por otra parte, en diálogo con el equipo de Mañanas Argentinas por C5N, contó que no habló sobre la relación con la joven, pero que no podrá declarar hasta que la Justicia así lo disponga. Se espera que la citación a declaración indagatoria sea esta semana.

La última actividad registrada en su cuenta de Instagram data de hace dos días, lo que refuerza la hipótesis de que fue realizada poco antes de su desaparición.

