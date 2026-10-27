27 de octubre de 2026 Inicio
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Inundaciones en el Chaco por El Niño: casas bajo el agua y más de 2.000 evacuados

C5N recorrió Antequera, una de las localidades más afectadas. Según información de la Administración Provincial del Agua (APA) el río Paraná pasó los 7,23 metros, el Bermejo los 3,13 y el Paraguay los 8 metros.

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El periodista Adrián Salonia recorrió una de las zonas más afectadas de Chaco. 
 Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y se prevé que esta tendencia continúe.
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El avance del agua en la provincia de Chaco no da tregua y deja postales de desesperación en las zonas más vulnerables. En el barrio Antequera, el periodista Adrián Salonia informó para la pantalla de C5N y habló con los vecinos. Germán, vecino del lugar desde hace 15 años, explicó que el río nunca había ingresado a su propiedad de esta manera: "De los últimos 15 años todavía ni una vez se inundó así; siempre llegó hacia la costa y de ahí siempre tuvimos tierra".

Actualmente, la familia subsiste recluida en el primer piso de la vivienda. Allí se resguardan su esposa Mariela y su hija Jacqueline, de apenas cuatro meses de vida. La planta baja y el patio quedaron totalmente tapados por el agua, obligándolos además a trasladar las heladeras y exhibidoras del pequeño kiosco que administraban cerca del puerto para evitar perderlas.

Antes de que el agua tapara los terrenos, logró evacuarse a tiempo con sus animales. Para salvar a sus cuatro terneros y evitar que se ahogaran, debió trasladarlos a un campo en la localidad de La Leonesa, donde actualmente paga un costo mensual por el pastaje y su cuidado.

"Hay cuatro o cinco barrios que están en una situación crítica, el caudal de los ríos de la región han subido muchísimo en las últimas semanas. En este barrio viven 300 familias, la mayoría se fueron, son cerca de 2000 evacuados y otros que salieron por sus propios medios. Muchas de las familias son pescadores, ganaderos y no se quieren ir del lugar porque tienen temor por los robos", contó el periodista Adrián Salonia.

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