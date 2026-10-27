El Niño se fortalece en Argentina: rige el alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias provincias de Argentina. El fenómeno de El Niño se fortalece en Argentina con lluvias e inundaciones en gran parte del Litoral que generó evacuaciones durante el fin de semana.
Las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.
Desde Meteored informaron que "en el centro-este, el comienzo con aire relativamente fresco dará paso a una recuperación gradual de la temperatura". Aunque existirá una tendencia que las precipitaciones disminuyan no desaparecerá por completo.
En esa línea añadieron que "el Niño sigue vigente y fortaleciéndose progresivamente, no impide que se intercalen períodos menos lluviosos".
Octubre de precipitaciones récord en Mendoza
El SMN emitió un informe sobre lluvias y temperaturas que fueron protagonistas en el NEA, Cuyo y Patagonia. Señales de El Niño, un bloqueo atmosférico y otros forzantes, fueron determinantes. Un octubre inusualmente frío está predominando desde el noreste de Patagonia hasta el extremo norte del país con temperaturas entre 2°C y 4°C por debajo de lo normal para la época.
Lo contrario se observó hacia el sudoeste y sur de Patagonia, con un octubre mucho más cálido de lo normal. Este patrón fue potenciado por una circulación de bloqueo muy persistente sobre el Oceano Atlántico Sur. En Mendoza, oeste de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, noreste de Corrientes y Misiones fueron las zonas más afectadas por excesos y sus complicaciones. En este caso la señal de El Niño sobre Mendoza y centro-norte de Patagonia fue exacerbada por el bloqueo anticiclónico del Atlántico sur.