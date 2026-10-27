El Gobierno desmintió que Flávio Bolsonaro haya ingresado al país

Desde la Dirección Nacional de Migraciones aseguraron que, tras los controles correspondientes a la aeronave y tripulación, constataron que no existía "ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro".

En medio de las especulaciones y la prohibición que rige sobre Flávio Bolsonaro para salir de Brasil tras el resultado electoral, el Gobierno desmintió que el candidato de derecha haya ingresado al país.

Las primeras informaciones hablaban de que habría cruzado a la Argentina para partir en un vuelo privado desde Puerto Iguazú, Misiones, cuya salida estaba prevista para las 2:00 del martes, aunque posteriormente ese dato no pudo ser corroborado y Migraciones lo desmintió. Por el momento se desconoce su paradero.

La aeronave, que quedó retenida, pertenece a una empresa privada y llegó en la madrugada al aeropuerto de Puerto Iguazú, procedente de Buenos Aires.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones, ante los rumores que existían alrededor de un posible viaje a Estados Unidos del excandidato a presidente, aseguraron que "no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina".

"A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación", explicaron en un comunicado oficial.

Luego de las averiguaciones e investigaciones correspondientes, desde Migraciones informaron: "Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro".

El vocero presidencial habló sobre el caso Bolsonaro

En conferencia de prensa, el portavoz Adrián Ravier respondió a las consultas sobre reconocer el triunfo de Lula sobre Bolsonaro y también sobre un presunto ingreso del excandidato presidencial al país.

“Se tomó nota del resultado electoral de Brasil, por un lado. Respecto a Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo. con lo cual no hay nada más que agregar”, indicó ante los medios de comunicación.

Ravier habló de manera escueta sobre el caso Bolsonaro.

La Justicia brasileña le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro

La Justicia brasileña le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro tras su derrota en las presidenciales. El propio senador denunció en redes sociales que agentes de la Policía Federal se presentaron en la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y lo intimaron a entregar su pasaporte.

Bolsonaro publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde contó que este lunes fue notificado por la Justicia brasileña. Según relató, agentes de la Policía Federal lo abordaron en plena calle para comunicarle la decisión judicial.

"Hoy a la mañana fui a visitar a mi padre, que está en prisión domiciliaria, y cuando estaba saliendo la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de la casa de él y en el medio de la calle yo fui intimado a entregar mi pasaporte y se me prohibió dejar el país", relató y explicó que se trató de una decisión del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

Según el senador del Partido Liberal (PL), la decisión fue tomada en la noche del domingo, tras las elecciones. “Es una señal de que la democracia falló. Nunca pensé en salir del país y voy a entregar mis pasaportes para defenderme de esa aberración”, aseguró.