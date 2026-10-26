Enamoradísimos: La Joaqui compartió un álbum de fotos junto a Tiago PZK y encendió las redes Tras la fiesta sorpresa que el cantante le organizó por sus 32 años, Joaquina compartió un emotivo posteo en Instagram con fotos de la pareja y una frase explosiva: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”. Agregar C5N en









La Joaqui y Tiago PZK viven un romance fogoso.

La artista La Joaqui compartió un carrete en Instagram con fotos junto a Tiago PZK y un mensaje directo contra las críticas: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”. La publicación llegó después de la sorpresa que el cantante le organizó por su cumpleaños número 32, una fiesta temática inspirada en El extraño mundo de Jack.

La química entre Joaquina Lerena de la Riva y Tiago Uriel Pacheco Lezcano traspasa la pantalla y la serie de fotos íntimas lo confirma. A un mes de haber oficializado su relación, la pareja sigue mostrando que las críticas no frenan su historia, incluso en medio de la polémica con Luck Ra.

En agradecimiento por el festejo sorpresa que le organizó Tiago PZK, la creadora de Butakera compartió en sus redes un carrete con fotos de viajes, trabajo y paseos junto a él. Con esas imágenes, La Joaqui dejó en claro que su relación con el artista es auténtica y que atraviesa una etapa de plenitud y felicidad, más allá de las críticas y polémicas que la rodean

La fiesta sorpresa para el cumpleaños de La Joaqui Para el cumpleaños número 32 de Joaquina, Tiago PZK la sorprendió con una fiesta en la que participaron sus hijas Shaina y Eva, además de amigos, familiares e influencers.

La cantante se emocionó al ver el agasajo preparado por su pareja y no pudo contener las lágrimas, en un festejo que tuvo como eje la complicidad y el cariño de su círculo más cercano. Además, el cantante le dedicó Amores como el nuestro y desató la euforia y la emoción de los invitados.

#tmh #lajoaqui #tiagopzk sonido original - tumusicahoy @tumusicahoy ¡FELIZ CUMPLE, JOAQUI! La cantante celebró su cumpleaños en una fiesta sorpresa organizada por Tiago PZK #tumusicahoy En cuanto al look, La Joaqui apostó por un estilo que acompañó la temática de la fiesta: un vestido con corset blanco y falda negra, medias de red y una campera de cuero que reforzó su impronta rockera. Tiago, por su parte, eligió un conjunto íntegramente negro, manteniendo la línea sobria y elegante para la ocasión.