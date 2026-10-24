24 de octubre de 2026 Inicio
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Inundaciones en Chaco: más de mil evacuados y continúa activa la alerta por tormentas

Se espera que el pico de las lluvias llegue recién en diciembre pero la situación se encuentra al límite. El río Paraná registró los 7.24 metros, 100 centímetros más alto de la altura de evacuación que son los 6 metros.

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El Litoral está bajo alerta meteorológica naranja por tormentas. 

Captura redes sociales.

La crecida del río Paraná provocó inundaciones en el barrio Náutico de Barranqueras, provincia de Chaco, donde alrededor de 50 familias resultaron afectadas. Algunas viviendas quedaron prácticamente cubiertas por el agua y los vecinos tuvieron que salir a la vera de la ruta.

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El río Paraná alcanzó los 7,24 metros, una altura que supera en más de un metro el nivel de evacuación de seis metros. Aunque el nivel del agua había descendido seis centímetros entre el día anterior la situación continuaba siendo preocupante por la extensión de los anegamientos y las lluvias previstas.

"Desde que vivimos acá la creciente del 82 llegaba a tocar la loza del primer piso y no fuimos evacuados. Si no supera la crecida del 82-83 quedamos ahí, muchos vecinos fueron evacuados ahora, salieron a la ruta pero hasta ahí llegó el agua", contó Oscar uno de los vecinos.

"Tenemos flotantes que subimos el freezer, las motos y las cosas de valor. Aguantar ahi hasta que se pueda", añadió y explicó que esos flotantes le sirven para evitar pérdidas materiales. "Se ponen sobre unos muelles flotantes, lo que se usan al costado de los yates, se subieron cosas de valor, tengo 11 perros que también están ahi", aclaró.

La preocupación por las lluvias previstas para diciembre y la posibilidad de que las inundaciones se agravaran. La evolución del fenómeno de El Niño también fue señalada como un factor de atención para los próximos meses.

Barranqueras está ubicada a unos 10 o 15 kilómetros del centro de Resistencia. La cercanía con la capital chaqueña pone en evidencia el alcance de la emergencia que atraviesan las localidades ribereñas afectadas por la crecida del Paraná.

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