25 de octubre de 2026 Inicio
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La lluvia se aleja y baja la temperatura: así sigue el clima en Buenos Aires

El pronóstico anticipa un freno en las lluvias y una semana con condiciones más estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

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Conocé cómo va a estar el clima en Buenos Aires.

Conocé cómo va a estar el clima en Buenos Aires.

Tiempo
  • Tras unos últimos días inestables, las lluvias perderán protagonismo.
  • La jornada de hoy tendrá temperaturas bajas y una mejora del tiempo hacia la tarde.
  • Las temperaturas serán mas bajas durante las primeras jornadas de la semana pero irán subiendo progresivamente.
  • El cielo se mantendrá nublado, con pocas chances de precipitaciones.

El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un domingo fresco, con temperaturas más bajas y una mejora en las condiciones meteorológicas hacia el final del día. Después de un sábado con viento, ráfagas de hasta 50 km/h y lluvias aisladas, el panorama para hoy anticipa una jornada con menos chances de precipitaciones y un ambiente más frío.

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Para este domingo 25 de octubre, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 17°C con un cielo mayormente nublado. La probabilidad de lluvias se ubicará entre el 10% y el 40% durante la primera parte del día, pero disminuirá considerablemente hacia la tarde y la noche. De esta manera, se espera que el tiempo mejore a medida que avance la jornada.

Así estará el clima hoy domingo 25 de octubre.

Así estará el clima hoy domingo 25 de octubre.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Según el SMN, el lunes 26 de octubre tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 17°C, con cielo mayormente nublado y apenas un 10% de probabilidad de lluvias. Para el martes 27, las temperaturas subirán y llegarán a los 21°C, con un cielo entre parcialmente y mayormente nublado, pero sin precipitaciones previstas. De esta manera, se espera un comienzo de semana fresco por la mañana y más templado durante la tarde.

El miércoles 28 continuará la tendencia ascendente, con una mínima de 12°C y una máxima que podría alcanzar los 23°C. Al igual que el martes, no se esperan lluvias y el cielo se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado. Así, el ambiente será cada vez más templado en el AMBA, aunque predominará la nubosidad durante la jornada.

Así estará el clima durante la semana según el SMN.

Así estará el clima durante la semana según el SMN.

Para el jueves 29, en tanto, el termómetro podría llegar a los 22°C, con una mínima de 15°C. El cielo seguirá nublado, mientras que la probabilidad de precipitaciones será baja, cercana al 10%. De esta manera, la semana combinará un progresivo aumento de las temperaturas con jornadas mayormente nubladas y muy pocas chances de lluvia entre el lunes y el jueves.

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