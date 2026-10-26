Comienza una semana con suba de temperatura y alerta meteorológica en cinco provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso amarillo por vientos, tormentas y nevadas mientras la primavera no termina de hacer pie en más de la mitad del territorio. Por Agregar C5N en









Una semana con cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

La primavera se mueve a los tropezones durante el final de octubre, sin poder asentarse del todo en buena parte del país, especialmente en el centro y norte del mapa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con suba de temperatura, a la vez que lanzó alerta amarilla por vientos, tormentas y nevadas en cinco provincias.

El organismo emitió aviso amarillo por viento para el sudeste de Catamarca, área que será afectada por vientos del noreste con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

También hay alerta amarilla por nevada para la zona cordillerana de Mendoza y sur de San Juan, donde se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros, que pueden ser superados de forma local.

Finalmente, el SMN lanzó aviso amarillo por tormenta para el resto de Mendoza, sudeste de Chubut, y este y sur de Santa Cruz, donde habrá tormentas de variada intensidad que podrían estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos y ocasionalmente por granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados localmente.

Sin alertas: el pronóstico del clima para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El organismo anticipa una jornada de lunes fresca, con sol durante la mañana y cielo cubierto luego del mediodía, con la temperatura que oscilará entre los 9° y los 17°.

La semana continuará con cielo nublado y temperatura en ascenso hacia el fin de semana, y se esperan precipitaciones para la mañana del jueves. La semana comienza con bajas temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN