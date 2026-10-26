26 de octubre de 2026 Inicio
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Comienza una semana con suba de temperatura y alerta meteorológica en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso amarillo por vientos, tormentas y nevadas mientras la primavera no termina de hacer pie en más de la mitad del territorio.

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Una semana con cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Una semana con cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

La primavera se mueve a los tropezones durante el final de octubre, sin poder asentarse del todo en buena parte del país, especialmente en el centro y norte del mapa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con suba de temperatura, a la vez que lanzó alerta amarilla por vientos, tormentas y nevadas en cinco provincias.

El Litoral, afectado por el Súper Niño.
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El organismo emitió aviso amarillo por viento para el sudeste de Catamarca, área que será afectada por vientos del noreste con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

También hay alerta amarilla por nevada para la zona cordillerana de Mendoza y sur de San Juan, donde se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros, que pueden ser superados de forma local.

Finalmente, el SMN lanzó aviso amarillo por tormenta para el resto de Mendoza, sudeste de Chubut, y este y sur de Santa Cruz, donde habrá tormentas de variada intensidad que podrían estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos y ocasionalmente por granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados localmente.

Sin alertas: el pronóstico del clima para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El organismo anticipa una jornada de lunes fresca, con sol durante la mañana y cielo cubierto luego del mediodía, con la temperatura que oscilará entre los 9° y los 17°.

La semana continuará con cielo nublado y temperatura en ascenso hacia el fin de semana, y se esperan precipitaciones para la mañana del jueves.

La semana comienza con bajas temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

La semana comienza con bajas temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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