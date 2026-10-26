27 de octubre de 2026 Inicio
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Advierten por la aparición de alacranes por El Niño: los más peligrosos y qué cuidados hay que tener

Las inundaciones pueden llevar a que estos animales busquen zonas secas y se dirijan a las calles y hogares, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

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Advierten por la aparición de alacranes por El Niño.

Advierten por la aparición de alacranes por El Niño.


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Las riadas pueden llevar a que los alacranes abandonen sus espacios habituales en busca de suelo seco, por lo que las autoridades alertaron sobre los riesgos de que aparezcan fuera de sus entornos cotidianos y recomendaron extremar los cuidados, ya que algunos grupos son peligrosos.

En tal sentido, los expertos advierten que suelen refugiarse en grietas de paredes y suelos, así como debajo de objetos como cajas, cartones, pilas de ladrillos, tejas y maderas. Estos animales pueden permanecer inactivos durante meses y el uso indiscriminado de insecticidas puede aumentar el riesgo de accidentes al desalojarlos de sus escondites.

El Litoral es una de las zonas más afectadas por El Niño.

El Litoral es una de las zonas más afectadas por El Niño.

En lugar de depender exclusivamente de productos químicos, los especialistas enfatizan la importancia del ordenamiento ambiental como la mejor medida de prevención. Para ello, se aconseja examinar cuidadosamente áreas propensas a la presencia de alacranes, como la corteza de los árboles, acumulaciones de piedras o ladrillos, cajones y estantes. Asimismo, sugieren prestar extrema atención al revisar la ropa de cama, calzado y prendas de vestir antes de su uso, y evitar caminar descalzo.

En tanto, también se sugiere reparar grietas en pisos, muros y techos, colocar rejillas sanitarias en desagües, sanitarios y mosquiteros en puertas y ventanas. Se sugiere también el control regular de cañerías, aberturas, hendiduras, cámaras subterráneas, sótanos y huecos de ascensores.

Cómo identificar un alacrán venenoso

Si bien no todos los alacranes son venosos, hay especies que sí lo son y su picadura puede causar la muerte, por lo que se sugiere tomar recaudos especiales. Las características de los más peligrosos son:

  • Tienen doble aguijón.
  • Los palpos que tienen son largos y finitos.
  • Color amarillento o marrón muy clarito.

Qué consecuencias puede tener El Niño en Argentina y la producción agropecuaria

En la Argentina, El Niño suele elevar la probabilidad de lluvias superiores a lo normal en el Litoral y algunos sectores de la región pampeana, aunque sus efectos dependen de la zona y la época del año y no permiten anticipar por sí solos cuándo ocurrirá una tormenta o una inundación.

Las crecidas registradas durante octubre en el Paraná y otros ríos del Litoral elevaron el riesgo de anegamientos en áreas ribereñas. Sin embargo, estos episodios no pueden atribuirse automáticamente a El Niño, porque también dependen de las lluvias acumuladas, la humedad del suelo y las condiciones de cada cuenca.

En el campo, el exceso de agua puede anegar lotes, retrasar la siembra o la cosecha, dificultar el traslado de la producción y afectar la alimentación del ganado, aunque las lluvias también pueden mejorar la humedad disponible en zonas que arrastran déficits hídricos, siempre que el suelo tenga buen drenaje.

Por eso, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aconsejó anticipar decisiones de manejo, reservar potreros altos y bien drenados y prever espacios para trasladar animales si avanza el agua. La planificación permitiría reducir pérdidas y evitar que los caminos anegados dificulten el acceso al alimento, la atención veterinaria y la salida de la producción.

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