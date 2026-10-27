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El doloroso gesto familiar contra Tini Stoessel de parte de su cuñada

A pocas semanas del casamiento, otro miembro de la familia se enojó con la artista y tomó una drástica decisión.

El doloroso gesto familiar contra Tini Stoessel.

El doloroso gesto familiar contra Tini Stoessel.

Redes sociales

El escándalo familiar con Tini Stoessel continúa y esta vez por parte de su cuñada, es decir, la novia de su hermano Francisco Stoessel. Cuando todo parecía terminar porque su madre, Mariana Muzlera, comenzó a darle like a sus posteos, apareció una nueva polémica a través de un gesto.

Un gesto en redes sociales encendió las alarmas del espectáculo
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Nazarena Oberecht comenzó su relación con Fran a mediados del 2024 y su vínculo fue compartido siempre en las redes sociales. Incluso él estuvo de invitada en Rumis y habló en aquel momento: “Estuve 18 días, la verdad estoy muy tranquilo y en paz. Convivimos y fue excelente. Viste que después de la convivencia uno se da cuenta, es un indicio importante sobre qué podrías compartir con esa otra persona".

Ahora bien, ¿qué le hizo a la artista? La dejó de seguir en redes sociales. A ella y a Rodrigo de Paul, mientras que ambos la siguen a ella. Ante esto, los usuarios de redes sociales la atacaron: “Se enojó porque se le terminaron los viajes a Japón gratis", "Viajó con Tini al Mundial y a Japón", "todos vivían de Tini y nadie tenía un laburo serio", "fue a la cancha a ver la Copa América gracias a De Paul y vivía en la casa de Madrid de Tini".

Por su parte, el hermano de Tini protagonizó un momento donde prefirió no hablar del tema, luego de encontrarse con la prensa. "No voy a hablar de esto, ¿podemos hablar después del gimnasio?", dijo nervioso. Pero no dijo nada después.

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Un sorpresivo movimiento en las redes reabrió los interrogantes sobre la compleja dinámica interna que atraviesa el entorno de Tini Stoessel. Tras semanas marcadas por fuertes versiones de distanciamiento en el seno del hogar, una reciente reacción de Mariana Muzlera en una imagen de la artista fue leída por los fanáticos como una posible señal de tregua.

La imagen en cuestión exhibe a la intérprete musical abrazada de forma afectuosa a su mascota en la intimidad de su hogar. Dicha captura recibió el sorpresivo “me gusta” por parte de su madre en la red social. El guiño virtual fue advertido y viralizado rápidamente por la especialista en espectáculos Marcia Frisotti, creadora del perfil @Gossipeame, quien expuso la captura en sus historias digitales junto al interrogante: “¿Intención de acercarse a su hija o ya una reconciliación?”.

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