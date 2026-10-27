27 de octubre de 2026 Inicio
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La ONU alertó que los gases de efecto invernadero alcanzan un máximo histórico

Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial alertó sobre los niveles de dióxido de carbono (CO) y otros elementos que generan un aumento de las temperaturas a largo plazo y fenómenos meteorológicos más extremos.

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 Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y se prevé que esta tendencia continúe.

 Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y se prevé que esta tendencia continúe.

Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que los gases de efecto invernadero alcanzan un máximo histórico. Los niveles de dióxido de carbono (CO), metano y óxido nitroso segundo y tercer gas de efecto invernadero de mayor impacto derivados de la actividad humana, también alcanzaron niveles récord.

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El Subsecretario General de la OMM, Ko Barrett, informó sobre el estado de los gases de efecto invernadero en la atmósfera en 2025 en una conferencia de prensa.

" Otro año, otro nuevo récord. Los gases de efecto invernadero están atrapando una cantidad de calor sin precedentes en la atmósfera, lo que genera energía para fenómenos meteorológicos más extremos y los riesgos asociados para nuestras economías y sociedades. Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y se prevé que esta tendencia continúe. El CO tiene una vida útil muy larga, por lo que afectará al clima global no solo durante años, sino durante décadas e incluso siglos", aseguró Barrett.

Este informe de la OMM se publica de cara a la COP 31, que se celebrará en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre de 2026, que busca convertir los compromisos climáticos en acciones concretas.

El ritmo de acumulación de CO se triplicó desde los años 60, escalando de 0,8 a 2,4 ppm anuales entre 2011 y 2020. De 2024 a 2025, el incremento global fue de 2,8 ppm, superando la media de la última década pero sin alcanzar el aumento récord de 2023/2024.

"La tasa de crecimiento más moderada entre 2024 y 2025 refleja la recuperación de los sumideros de carbono terrestres y la reducción de las emisiones de carbono por incendios en 2025 tras el fuerte fenómeno de El Niño de 2023/2024, que redujo la eficiencia de la biosfera debido a una mayor sequía, una vegetación más seca y un mayor número de incendios forestales", añadió Oksana Tarasova, oficial científica sénior de la OMM.

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