La ONU alertó que los gases de efecto invernadero alcanzan un máximo histórico Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial alertó sobre los niveles de dióxido de carbono (CO) y otros elementos que generan un aumento de las temperaturas a largo plazo y fenómenos meteorológicos más extremos. Por Agregar C5N en









Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y se prevé que esta tendencia continúe.

Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que los gases de efecto invernadero alcanzan un máximo histórico. Los niveles de dióxido de carbono (CO), metano y óxido nitroso segundo y tercer gas de efecto invernadero de mayor impacto derivados de la actividad humana, también alcanzaron niveles récord.

El Subsecretario General de la OMM, Ko Barrett, informó sobre el estado de los gases de efecto invernadero en la atmósfera en 2025 en una conferencia de prensa.

Greenhouse gas levels hit new record highs, locking in more long-term temperature increase.

The intensifying El Niño may lead to a further surge.

New WMO Greenhouse Gas Bulletin provides authoritative scientific information on the state of our climate. https://t.co/UMDJkTewTU pic.twitter.com/zt07RsXHit — World Meteorological Organization (@WMO) October 27, 2026 " Otro año, otro nuevo récord. Los gases de efecto invernadero están atrapando una cantidad de calor sin precedentes en la atmósfera, lo que genera energía para fenómenos meteorológicos más extremos y los riesgos asociados para nuestras economías y sociedades. Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y se prevé que esta tendencia continúe. El CO tiene una vida útil muy larga, por lo que afectará al clima global no solo durante años, sino durante décadas e incluso siglos", aseguró Barrett.

Este informe de la OMM se publica de cara a la COP 31, que se celebrará en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre de 2026, que busca convertir los compromisos climáticos en acciones concretas.

El ritmo de acumulación de CO se triplicó desde los años 60, escalando de 0,8 a 2,4 ppm anuales entre 2011 y 2020. De 2024 a 2025, el incremento global fue de 2,8 ppm, superando la media de la última década pero sin alcanzar el aumento récord de 2023/2024.

Captura informe OMM. "La tasa de crecimiento más moderada entre 2024 y 2025 refleja la recuperación de los sumideros de carbono terrestres y la reducción de las emisiones de carbono por incendios en 2025 tras el fuerte fenómeno de El Niño de 2023/2024, que redujo la eficiencia de la biosfera debido a una mayor sequía, una vegetación más seca y un mayor número de incendios forestales", añadió Oksana Tarasova, oficial científica sénior de la OMM.