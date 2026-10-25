25 de octubre de 2026 Inicio
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Otro fin de semana sin primavera: el pronóstico del clima para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada dominical fresca y con cielo cubierto, mientras el sol sigue y las jornadas de disfrute al aire libre siguen haciéndose desear.

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El clima sigue inestable en la Ciudad de Buenos Aires.

El clima sigue inestable en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras un sábado con alertas amarillas para el noroeste y naranjas para el Litoral por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo amanece más tranquilo en materia climática en todo el país, aunque la primavera sigue sin dar señales de vida en el ámbito del Río de la Plata y tendremos otra semana gris en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con un lunes particularmente fresco.

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A lo largo de la semana se registrará una brecha térmica diaria cercana a los 10 grados entre la mañana y la tarde. Ante esta fluctuación, se sugiere que quienes salen de casa temprano lo hagan abrigados con varias prendas superpuestas, al estilo "cebolla".

Todo indica que noviembre vendrá más pasado por agua de lo normal en el noreste de Argentina, Paraguay y el sur brasileño. Según las previsiones del modelo ECMWF publicadas por Meteored, las precipitaciones más marcadas se darán en Misiones y zonas limítrofes, con acumulados que podrían superar en más de 50 mm los valores habituales. Esto será clave para la actividad agrícola y para la dinámica de los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay.

Hacia el interior del territorio argentino el panorama será más heterogéneo: mientras que Corrientes, el este chaqueño y formoseño y el norte santafesino mantendrán la tendencia húmeda, las lluvias irán perdiendo fuerza hacia la pampa central. Por otro lado, se prevén precipitaciones superiores a la media en sectores del oeste y el norte patagónico, frente a un escenario de escasez en el NOA y los Andes del sur. En cuanto al termómetro, la mayor parte del centro y noreste registrará marcas cercanas a la media histórica, con un ambiente más fresco concentrado en La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el norte de la Patagonia.

Sin alertas: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada de domingo inestable, con probables precipitaciones durante la mañana y cielo nublado durante el resto del día, con una temperatura fresca que oscilará entre los 12° y los 17° y vientos leves del sur y sudeste.

El resto de la semana tendrá guarismos similares, con la temperatura máxima apenas despegándose de los 20° y las mínimas en torno a los 13°, más los cielos cubiertos que continuarán sobre la Ciudad de Buenos Aires y alrededores al menos hasta fin de octubre.

El clima primaveral sigue sin aparecer en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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