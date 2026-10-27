¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Sospechan que el excandidato a presidente quería irse a Estados Unidos

Las primeras informaciones hablaban de que habría cruzado a la Argentina para partir en un vuelo privado desde Puerto Iguazú, Misiones. Pero Migraciones lo desmiente. La Justicia de Brasil, donde es investigado en varias causas por lavado de dinero y evasión, le ordenó entregar su pasaporte.

En las últimas horas crecieron las versiones que afirman que el senador y excandidato a presidente brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil para viajar a Estados Unidos , luego de que la Justicia le ordenara entregar su pasaporte y le prohibiera abandonar el país, ya que es investigado en varias causas por lavado de dinero y evasión.

Las primeras informaciones hablaban de que habría cruzado a la Argentina para partir en un vuelo privado desde Puerto Iguazú, Misiones, cuya salida estaba prevista para las 2:00 del martes, aunque posteriormente ese dato no pudo ser corroborado y Migraciones lo desmintió. Por el momento se desconoce su paradero.

La aeronave, que quedó retenida, pertenece a una empresa privada y llegó en la madrugada al aeropuerto de Puerto Iguazú, procedente de Buenos Aires.

Por su parte, el coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, el senador Rogério Marinho, fue terminante a la hora de referirse a las especulaciones: “Eso no sucedió” , afirmó en declaraciones radiales.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que "no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina".

"A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación.

Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro", detalló.

La Justicia brasileña le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro

La Justicia brasileña le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro tras su derrota en las presidenciales. El propio senador denunció en redes sociales que agentes de la Policía Federal se presentaron en la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y lo intimaron a entregar su pasaporte.

Bolsonaro publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde contó que este lunes fue notificado por la Justicia brasileña. Según relató, agentes de la Policía Federal lo abordaron en plena calle para comunicarle la decisión judicial.

"Hoy a la mañana fui a visitar a mi padre, que está en prisión domiciliaria, y cuando estaba saliendo la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de la casa de él y en el medio de la calle yo fui intimado a entregar mi pasaporte y se me prohibió dejar el país", relató y explicó que se trató de una decisión del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

Según el senador del Partido Liberal (PL), la decisión fue tomada en la noche del domingo, tras las elecciones. “Es una señal de que la democracia falló. Nunca pensé en salir del país y voy a entregar mis pasaportes para defenderme de esa aberración”, aseguró.