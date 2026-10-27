27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Sospechan que el excandidato a presidente quería irse a Estados Unidos

Las primeras informaciones hablaban de que habría cruzado a la Argentina para partir en un vuelo privado desde Puerto Iguazú, Misiones. Pero Migraciones lo desmiente. La Justicia de Brasil, donde es investigado en varias causas por lavado de dinero y evasión, le ordenó entregar su pasaporte.

Por
Veriones cruzadas sobre el paradero de Flávio Bolsonaro.

Veriones cruzadas sobre el paradero de Flávio Bolsonaro.

AFP

En las últimas horas crecieron las versiones que afirman que el senador y excandidato a presidente brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil para viajar a Estados Unidos, luego de que la Justicia le ordenara entregar su pasaporte y le prohibiera abandonar el país, ya que es investigado en varias causas por lavado de dinero y evasión.

Aseguraban que Flávio Bolsonaro había ingresado al país por Misiones.
Te puede interesar:

El Gobierno desmintió que Flávio Bolsonaro haya ingresado al país

Las primeras informaciones hablaban de que habría cruzado a la Argentina para partir en un vuelo privado desde Puerto Iguazú, Misiones, cuya salida estaba prevista para las 2:00 del martes, aunque posteriormente ese dato no pudo ser corroborado y Migraciones lo desmintió. Por el momento se desconoce su paradero.

La aeronave, que quedó retenida, pertenece a una empresa privada y llegó en la madrugada al aeropuerto de Puerto Iguazú, procedente de Buenos Aires.

Por su parte, el coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, el senador Rogério Marinho, fue terminante a la hora de referirse a las especulaciones: “Eso no sucedió”, afirmó en declaraciones radiales.

Migraciones desmintió que Bolsonaro haya ingresado a la Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones informó que "no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina".

"A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación.

Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro", detalló.

La Justicia brasileña le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro

La Justicia brasileña le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro tras su derrota en las presidenciales. El propio senador denunció en redes sociales que agentes de la Policía Federal se presentaron en la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y lo intimaron a entregar su pasaporte.

Bolsonaro publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde contó que este lunes fue notificado por la Justicia brasileña. Según relató, agentes de la Policía Federal lo abordaron en plena calle para comunicarle la decisión judicial.

"Hoy a la mañana fui a visitar a mi padre, que está en prisión domiciliaria, y cuando estaba saliendo la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de la casa de él y en el medio de la calle yo fui intimado a entregar mi pasaporte y se me prohibió dejar el país", relató y explicó que se trató de una decisión del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

Según el senador del Partido Liberal (PL), la decisión fue tomada en la noche del domingo, tras las elecciones. “Es una señal de que la democracia falló. Nunca pensé en salir del país y voy a entregar mis pasaportes para defenderme de esa aberración”, aseguró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jóvenes festejando el triunfo de Lula ayer por la noche en las calles de San Pablo.

Los números de la remontada de Lula: 10 millones de votos y 213 ciudades que dieron vuelta la historia

Flávio Bolsonaro en el debate frente a Lula, a dos días del balotaje en Brasil.

La Justicia de Brasil le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Los propios aliados de Flávio Bolsonaro lo presionan para que reconozca la derrota

El presidente Javier Milei.

Milei tuiteó por primera vez tras el triunfo de Lula y celebró la visita del Papa: "Alegría enorme"

play

Milei, el único presidente de Sudamérica que no reconoció la reelección de Lula

Lula obtuvo 10,3 millones de votos más que en la primera vuelta y sacó una diferencia de 4,4 millones de sufragios sobre Bolsonaro.

Las tapas de los principales diarios tras la victoria de Lula en Brasil

Rating Cero

Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Analía Franchín habló sobre su experiencia paranormal.

La experiencia paranormal de Analía Franchín que provocó la burla de sus compañeros

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

El inesperado llanto de Antonela Roccuzzo por Messi: qué pasó

¿Qué le propusieron a Yanina Latorre?

La insólita propuesta que recibió Yanina Latorre en su viaje a Madrid: "Me di a la fuga"

Se trata del protagonista de Star Trek Walter-Koenig.

Murió el actor Walter Koenig, reconocido por protagonizar Star Trek

últimas noticias

El conductor fue identificado por Miguel Ángel Monteferrante, de 68 años.

Un hombre corría una picada, atropelló a un chico de 14 años y lo dejó en estado grave: quedó detenido

Hace 9 minutos
¿Fin del efecto Brasil en el mercado financiero? 

El riesgo país se mantiene en 750 puntos mientras rebotan los bonos argentinos

Hace 9 minutos
Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

Hace 28 minutos
La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Hace 42 minutos
El sumo pontífice vendrá a la Argentina en la segunda semana de noviembre.

Cuánto se paga por trabajar en los feriados por la visita del papa León XIV en Argentina

Hace 48 minutos