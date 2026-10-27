IR A
IR A

El inesperado llanto de Antonela Roccuzzo por Lionel Messi: qué pasó

La modelo se emocionó por el excapitán de la Selección argentina y fue vista por el embajador argentino en España: "Fue muy emocionante y lindo".

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

Redes sociales

Luego de la entrega del Premio Princesa de Asturias a los Deportes 2026, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, reveló que la modelo Antonela Roccuzzo, se emocionó al momento de que la entrega del galardón a su pareja. “Fue una emoción”, contó.

Así es la cartera que recibió Antonela Roccuzzo de una diseñadora colombiana, ¿cuánto cuesta?
Te puede interesar:

Cuánto cuesta la cartera particular que Antonela Roccuzzo recibió de una famosa diseñadora colombiana

En una entrevista en Radio Mitre, el embajador contó: “Fue una emoción estar sentado al lado de Antonela, mientras a ella se caían las lágrimas y veía cómo Leo recibía el premio”. También contó que su esposa, María, estaba sentada atrás de la modelo y tuvo una interacción con ella.

En medio de la gala, aprovechó para decirle: “La verdad que sentimos mucho lo de tu padre, pero sabés que su padre está aquí de otra manera”. Y la respuesta de Antonela fue inmediata, según reveló: “Se le cayó una lágrima y le respondió: ‘Sí, lo sé, María, muchas gracias’”. Y contó que todo fue muy “emotivo y bonito”.

El excapitán de la Selección argentina recibió el premio por su trayectoria y contó que su padre Jorge estaba muy entusiasmado con que sea galardonado, por eso viajó con su esposa.

El emotivo gesto que tuvo Antonela Roccuzzo con un niño tras la visita de Messi a España

Durante la reciente estadía de Lionel Messi en Oviedo, España, con motivo de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, la empresaria Antonela Roccuzzo protagonizó un conmovedor episodio al intervenir en favor de un pequeño fanático. El hecho ocurrió en las inmediaciones del hotel cuando la comitiva del capitán de la Selección argentina se desplazaba entre una multitud de simpatizantes.

El niño intentaba desesperadamente acercarse al astro rosarino para conseguir un autógrafo, pero fue interceptado de inmediato por los efectivos del operativo de seguridad. Al percatarse de la situación, Antonela Roccuzzo reaccionó haciéndole señas directas al personal para que le permitieran el paso al menor, demostrando su habitual empatía.

Gracias a la rápida gestión de la rosarina, Lionel Messi pudo aproximarse al pequeño seguidor y firmarle los botines, inmortalizando un momento único. La escena fue registrada en video por los presentes y se viralizó en cuestión de minutos a través de plataformas digitales como YouTube, X y Threads.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La esposa del 10 generó sorpresa con su cambio de actitud.

El emotivo gesto que tuvo Antonela Roccuzzo con un niño tras la visita de Messi a España

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

últimas noticias

El conductor fue identificado por Miguel Ángel Monteferrante, de 68 años.

Un hombre corría una picada, atropelló a un chico de 14 años y lo dejó en estado grave: quedó detenido

Hace 10 minutos
¿Fin del efecto Brasil en el mercado financiero? 

El riesgo país se mantiene en 750 puntos mientras rebotan los bonos argentinos

Hace 10 minutos
Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

Hace 29 minutos
La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Hace 43 minutos
El sumo pontífice vendrá a la Argentina en la segunda semana de noviembre.

Cuánto se paga por trabajar en los feriados por la visita del papa León XIV en Argentina

Hace 49 minutos