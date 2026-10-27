El inesperado llanto de Antonela Roccuzzo por Lionel Messi: qué pasó La modelo se emocionó por el excapitán de la Selección argentina y fue vista por el embajador argentino en España: "Fue muy emocionante y lindo". Agregar C5N en









Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. Redes sociales

Luego de la entrega del Premio Princesa de Asturias a los Deportes 2026, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, reveló que la modelo Antonela Roccuzzo, se emocionó al momento de que la entrega del galardón a su pareja. “Fue una emoción”, contó.

En una entrevista en Radio Mitre, el embajador contó: “Fue una emoción estar sentado al lado de Antonela, mientras a ella se caían las lágrimas y veía cómo Leo recibía el premio”. También contó que su esposa, María, estaba sentada atrás de la modelo y tuvo una interacción con ella.

En medio de la gala, aprovechó para decirle: “La verdad que sentimos mucho lo de tu padre, pero sabés que su padre está aquí de otra manera”. Y la respuesta de Antonela fue inmediata, según reveló: “Se le cayó una lágrima y le respondió: ‘Sí, lo sé, María, muchas gracias’”. Y contó que todo fue muy “emotivo y bonito”.

El excapitán de la Selección argentina recibió el premio por su trayectoria y contó que su padre Jorge estaba muy entusiasmado con que sea galardonado, por eso viajó con su esposa.

El emotivo gesto que tuvo Antonela Roccuzzo con un niño tras la visita de Messi a España Durante la reciente estadía de Lionel Messi en Oviedo, España, con motivo de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, la empresaria Antonela Roccuzzo protagonizó un conmovedor episodio al intervenir en favor de un pequeño fanático. El hecho ocurrió en las inmediaciones del hotel cuando la comitiva del capitán de la Selección argentina se desplazaba entre una multitud de simpatizantes.