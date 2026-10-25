Súper Niño: aparecieron serpientes y yacarés en zonas urbanas por las inundaciones en el Litoral

La crecida del río Paraná llevó a que distintos animales se desplacen de sus entornos cotidianos hacia áreas pobladas, por lo que las autoridades reforzaron los operativos de prevención y asistencia a los vecinos.

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a distintas localidades del Litoral , donde el avance del agua por el fenómeno Súper Niño provoca inundaciones y obliga a reforzar los operativos de prevención y asistencia a los vecinos afectados, mientras que varios animales silvestres debieron ser rescatados y distintas serpientes, yacarés, mamíferos y aves aparecieron en lugares poblados.

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La riada llevó a que la fauna abandone sus espacios habituales en busca de suelo seco, por lo que especies como yararás, víboras de cascabel, carpinchos, corzuelas, guazunchos y tatúes aparecieron fuera de sus entornos cotidianos. Ante esta situación, el personal de rescate advirtió que esos animales pueden ser peligrosos si notan riesgos, aunque aclararon que no se registraron ataques.

En tal sentido, los ofidios se trata de la principal preocupación de las autoridades ya que su capacidad para camuflarse eleva el peligro de mordeduras, sobre todo para los residentes de zonas ribereñas que transitan sin calzado adecuado o con ojotas.

En tanto, en Corrientes el repunte del caudal provocó que yacarés se desplacen hacia áreas urbanizadas, por lo que los organismos pidieron a la población a no acercarse a la fauna silvestre y comunicarse con las fuerzas de seguridad.

La emergencia se desarrolla en medio del fenómeno climático conocido como "súper Niño” , una fase intensa de El Niño, asociada al calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Este fenómeno puede favorecer un aumento de las precipitaciones en distintas zonas de Sudamérica y elevar el riesgo de inundaciones en la cuenca del Paraná. Sin embargo, la evolución de la creciente también depende de las lluvias acumuladas y de las condiciones hidrológicas de la región.

El Niño es una fase natural que aparece cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan y alteran la circulación atmosférica. En tanto, "Súper Niño" no es una categoría científica oficial, sino una expresión para describir la intensificación del episodio. El cambio climático no lo explica por sí solo, aunque puede agravar algunos impactos.

Qué consecuencias puede tener El Niño en Argentina y la producción agropecuaria

En la Argentina, El Niño suele elevar la probabilidad de lluvias superiores a lo normal en el Litoral y algunos sectores de la región pampeana, aunque sus efectos dependen de la zona y la época del año y no permiten anticipar por sí solos cuándo ocurrirá una tormenta o una inundación.

Las crecidas registradas durante octubre en el Paraná y otros ríos del Litoral elevaron el riesgo de anegamientos en áreas ribereñas. Sin embargo, estos episodios no pueden atribuirse automáticamente a El Niño, porque también dependen de las lluvias acumuladas, la humedad del suelo y las condiciones de cada cuenca.

En el campo, el exceso de agua puede anegar lotes, retrasar la siembra o la cosecha, dificultar el traslado de la producción y afectar la alimentación del ganado, aunque las lluvias también pueden mejorar la humedad disponible en zonas que arrastran déficits hídricos, siempre que el suelo tenga buen drenaje.

Por eso, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aconsejó anticipar decisiones de manejo, reservar potreros altos y bien drenados y prever espacios para trasladar animales si avanza el agua. La planificación permitiría reducir pérdidas y evitar que los caminos anegados dificulten el acceso al alimento, la atención veterinaria y la salida de la producción.