Bunge cerró su planta en Campana y hay 250 puestos de trabajo en riesgo

La empresa de fertilizantes comunicó de manera sorpresiva que dejará de operar en la localidad bonaerense.

La empresa Bunge cesó sus operaciones en su planta de Campana y puso en riesgo alrededor de 250 puestos de trabajo. La decisión fue comunicada de manera sorpresiva al personal y generó preocupación entre los trabajadores, que esperan una respuesta sobre la continuidad laboral y el futuro de sus familias.

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Leandro Strachenko , secretario del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, explicó en diálogo con C5N que la organización gremial se enteró de la medida a través del área de Recursos Humanos de la compañía. “Bunge dejaba de operar en su planta de Campana. Eso es lo único que tenemos. No tenemos ningún telegrama de despido” , señaló.

Ante la incertidumbre, el sindicato presentó una denuncia ante la secretaría de Trabajo del municipio para reclamar respuestas sobre la situación. Según relató Strachenko, la decisión tomó por sorpresa a los trabajadores, ya que hasta ese momento no habían advertido señales de una interrupción de las actividades.

“Es una empresa que no tenía ningún problema y, de golpe y porrazo, llaman para avisar que descontinuaban las operaciones en Campana ”, sostuvo el dirigente sindical. También recordó que, a principios de año, la compañía había firmado el acuerdo paritario junto con las demás empresas del sector sin inconvenientes.

De acuerdo con el relato de Strachenko, la firma justificó la decisión por las dificultades para competir con los productos importados de China . “Todos sabemos la situación que estamos viviendo con el tema de las importaciones, con la baja de productividad de las empresas. Ellos dicen que no son competitivos con los productos chinos y que la empresa se torna inviable”, explicó.

Un trabajador de Bunge también habló con C5N y contó cómo fueron los momentos posteriores a la comunicación empresarial. Según su testimonio, los empleados fueron convocados y trasladados fuera de las instalaciones, donde les informaron que recibirían telegramas de despido.

“Ayer hablaron con los compañeros, los sacaron a todos para afuera y les dijeron que iban a mandar telegrama de despido. Luego cortaron el diálogo con todo el mundo”, relató.

El trabajador indicó que la empresa atribuyó la decisión al incremento de los costos de los insumos, una dificultad que, según señaló, atraviesa a otras compañías. La falta de información sobre los pasos que seguirá la firma profundizó la incertidumbre entre los empleados.

“Nadie soluciona los problemas de las empresas que terminan repercutiendo en las familias”, cuestionó el trabajador, quien advirtió sobre el impacto social de la medida. “Siempre el costo lo pagamos nosotros. Siempre es el laburante que pasa los malos momentos”, agregó.

Mientras aguardan definiciones, los trabajadores reclaman que se reabra el diálogo y que la empresa brinde explicaciones concretas sobre el futuro de los puestos laborales. “Queremos una respuesta para los compañeros”, concluyó.