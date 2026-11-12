12 de noviembre de 2026 Inicio
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Una tormenta se aproxima al AMBA: qué día habrá un abrupto cambio y bajarán las temperaturas a 16 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias, actividad eléctrica y granizo para varias localidades de Buenos Aires. En los próximos días, se espera un cambio drástico de las condiciones que traerá mínimas muy bajas.

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A partir del sábado regresan las lluvias al AMBA. 

A partir del sábado regresan las lluvias al AMBA. 

Imagen creada con Gemini.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras provincias de Argentina. En los próximos días se espera un cambio drástico en las condiciones meteorológicas que traerá lluvias y un abrupto descenso de la temperatura.

La tormenta está pronosticada para el miércoles 18 de noviembre.
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A pesar de los días soleados y las temperaturas con picos de 29 grados en Buenos Aires, el mal tiempo no está muy lejos de retornar al AMBA. El sábado 14 llegará la mayor probabilidad de tormentas, con un 80% de chances de precipitaciones y una acumulación estimada de 4,4 milímetros. La temperatura máxima alcanzará los 28°, mientras que la mínima será de 20°.

Para el domingo 15 se espera una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y un descenso de las marcas térmicas. La máxima será de 25° y la mínima de 17°, por lo que será la jornada más fresca del fin de semana, según el pronóstico extendido de Meteored.

Sin embargo, la inestabilidad regresará el lunes 16, con lluvias y una probabilidad de precipitaciones del 50%. Se prevén temperaturas de entre 20° y 27° y una acumulación de 0,8 milímetros. El martes 17 continuará la posibilidad de lluvias, con un 90% de probabilidad de precipitaciones y 4,4 milímetros estimados. La temperatura mínima será de 20° y la máxima llegará a los 27°.

Alerta meteorológica por tormenta, viento y temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para la provincia de Salta y Tucumán.

Mientras que para Buenos Aires, La Pampa y Río Negro rige unos avisos por tormentas tormentas acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados localmente.

También rige una alerta por viento para el mismo sector por vientos del sector este con velocidades entre 40 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

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