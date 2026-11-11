Se viene una tormenta feroz y frío polar a Buenos Aires: cuándo vuelve a hacer 25 grados Las previsiones meteorológicas para el AMBA ante el inminente cambio en el mapa de las temperaturas. Por Agregar C5N en









Luego de la lluvia del 18 de noviembre, los 25 grados no tardarán en llegar.

El panorama meteorológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrará un drástico punto de quiebre hacia mediados de noviembre. Las condiciones soleadas actuales cederán ante el avance de un sistema de inestabilidad que afectará de pleno a la región durante el miércoles 18 de noviembre, fecha señalada por los especialistas para el desembarco del frente más crítico de la próxima semana.

Durante esa jornada, se espera la irrupción de lluvias e intervalos de tormenta acompañados por ráfagas de viento del sector este que alcanzarán velocidades considerables. El impacto del mal tiempo se reflejará de manera directa en el descenso del calor, ubicando la máxima en 22° y la mínima en 18°, abriendo un período de marcas bajas que interrumpirá el ambiente cálido habitual.

Las secuelas de la tormenta mantendrán el ambiente fresco y variable en las horas posteriores al pasaje del frente inestable. Para el jueves 19, aunque las precipitaciones comenzarán a retirarse para dar paso a un cielo parcialmente nublado, el aire frío se asentará en la zona metropolitana, provocando un piso de 17° por la mañana y una marca máxima que rozará los 24°.

Finalmente, el esperado repunte con registros superiores a los 25° se concretará de manera directa el viernes 20 de noviembre en toda la región metropolitana. Tras soportar el pasaje del frente frío y las lluvias, la masa de aire comenzará a templarse de forma progresiva desde las primeras horas de la mañana. En esa fecha, el ascenso paulatino de las marcas térmicas llevará el termómetro hasta tocar los 26°, consolidando el retorno del clima primaveral y dejando atrás el pasaje del temporal en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para el viernes 20 de noviembre La tendencia de estabilización se afirmará en el Área Metropolitana de Buenos Aires tras el pasaje de las precipitaciones. De acuerdo con las proyecciones, durante el viernes 20 de noviembre, la atmósfera mostrará una mejoría progresiva durante esa jornada, dando paso a una ventana de buen tiempo en toda la Capital y el conurbano bonaerense, ofreciendo un entorno totalmente despejado para los habitantes de la zona.

El alejamiento de las nubes permitirá el ingreso constante de radiación solar sobre el territorio. Esa presencia del sol impulsará el ascenso paulatino de los registros a lo largo de la tarde, dejando atrás las ráfagas y la humedad que dominaran el arranque del período de inestabilidad, transformando radicalmente la sensación térmica en los barrios porteños. Télam Los mapas meteorológicos anticipan una mañana fresca con un piso de 18° que escalará con rapidez hasta tocar un techo de 26°. Ese incremento consolidará una brecha notoria frente al ambiente frío experimentado durante las horas inmediatas al paso de la tormenta, generando un ambiente sumamente agradable para disfrutar al aire libre en la ciudad. De esta forma, el cierre de la semana laboral traerá condiciones ideales para el desarrollo de actividades en los espacios públicos de la región. El repunte definitivo de las marcas sobrepasará la barrera de los 25°, afianzando el clima primaveral tras la partida del mal tiempo y garantizando una jornada reconfortante en toda la franja central del país.