12 de noviembre de 2026 Inicio
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Se vienen temperaturas extremas pronto: dónde va a hacer 41 grados y cuándo llega el alivio

El calor llevará el termómetro a registros altos para lo que fue esta primavera.

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Se vienen días de calor sofocante.

Se vienen días de calor sofocante.

El calor extremo se intensificará en distintas regiones de la Argentina entre este jueves 12 y el viernes 13 de noviembre de 2026, con temperaturas que pasarán los 38 grados y podrían alcanzar los 41°C. Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las marcas más elevadas se concentrarán en el norte del país, antes de la llegada de lluvias y tormentas.

Algunas de las tormentas podrían ser localmente fuertes o puntualmente severas.
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Este jueves, las máximas previstas alcanzan los 39 grados en Santiago del Estero y los 38 grados en Catamarca, La Rioja y San Juan, de acuerdo con el relevamiento nacional basado en datos del SMN. En el sudoeste santiagueño también se esperan registros de hasta 38 grados, mientras que Tucumán tendrá una jornada sofocante, con una máxima oficial de 36 grados.

El viernes 13 será especialmente caluroso en el este de Salta, Santiago del Estero y el oeste y centro de Chaco y Formosa, donde las temperaturas podrían ubicarse entre 38 y 41 grados. En el este de Chaco y Formosa se pronostican máximas de hasta 39 grados, según el boletín agropecuario del SMN publicado el miércoles.

En San Miguel de Tucumán, el pronóstico oficial difundido este jueves anticipa 37 grados para el viernes, aunque otros servicios meteorológicos elevan la previsión a 38 e incluso 39 grados. La diferencia responde a las distintas actualizaciones y modelos utilizados, por lo que la máxima definitiva dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas.

Después del calor, llegan las lluvias

El sábado 14 de noviembre marcará un cambio importante en el pronóstico del tiempo en Tucumán. Después de una máxima cercana a los 38 o 39 grados el viernes, se esperan chaparrones y tormentas, con temperaturas que podrían descender hasta los 28 o 32 grados, según los modelos meteorológicos consultados.

Las probabilidades de precipitaciones para el sábado alcanzan el 90% en algunas previsiones, con acumulados estimados de 6 a 17 milímetros. El domingo 15 persistirá la posibilidad de lluvias aisladas, aunque con mejoras temporarias y máximas cercanas a los 31 o 33 grados.

El cambio también alcanzará a Santiago del Estero, donde el SMN prevé tormentas durante el sábado, algunas potencialmente fuertes, con máximas de 33 a 35 grados. En el este de Salta, en cambio, el calor podría persistir con hasta 39 grados, mientras que Chaco y Formosa todavía podrían alcanzar los 38 grados en algunos sectores.

Para el lunes 16 y martes 17, los pronósticos extendidos mantienen la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas en Tucumán. Las máximas podrían ubicarse alrededor de los 30 a 32 grados el lunes y descender hasta los 24 a 28 grados el martes, con un ambiente más fresco e inestable.

El alivio térmico podría profundizarse hacia el miércoles 18, con nuevas precipitaciones y temperaturas inferiores a las del viernes. De esta manera, el norte argentino atravesará una transición entre el calor extremo, las tormentas y el descenso de temperatura, aunque las condiciones deberán seguirse mediante las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

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