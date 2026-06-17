Intento de robo en Lanús: balearon a un repartidor de pizzas de 60 años

Daniel recibió un balazo en el abdomen y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital local. Los delincuentes están prófugos. “Se bajaron del auto, me pidieron las llaves y cuando voy a buscarlas me dispararon”, recordó en C5N.

Un hombre recibió un balazo en el abdomen durante un intento de robo mientras iba a hacer una entrega de comida en la zona de Lanús Oeste. Por el caso, los delincuentes aún se encuentran prófugos.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Ucrania y Pedernera, cuando Daniel se bajó de su vehículo para entregar un pedido de pizzas. Según se pudo observar en las cámaras de seguridad del lugar, el hombre llegaba hacia la puerta de los clientes y durante la espera fue abordado por un delincuente armado.

Si bien la víctima de 60 años tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, se encuentra fuera de peligro. “Estoy bien. Si la bala entraba más arriba podría haber sido un desastre. Pero por suerte entró en ese lugar”, explicó sobre cómo se encuentra actualmente en diálogo con C5N.

“ Había ido a entregar una pizza y el cliente demoró un poco y justo pasaron estos malandras, se bajaron del auto y me pidieron las lleves, querían el auto . Cuando me disparó empezó a sonar la alarma vecinal, se asustaron y ahí fue donde escaparon ”, detalló.

Daniel aseguró que en total eran dos los ladrones: el que le disparó y el con ductor que quedó dentro del vehículo. “ Eran dos pibes. El que me disparó tenía gorrita y capucha. Mucho no lo vi, fue todo muy rápido. Me dijo ‘dame las llaves’. No sé si se le escapa el tiro. Fue con suerte este ataque”, sostuvo.

El caso quedó bajo investigación por la Policía y la justicia, que están analizando las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar el vehículo en el que se movilizaban los autores del ataque y avanzar con las detenciones de los delincuentes.

Daniel fue trasladado al hospital para sacarle la bala y ya le dieron el alta

En diálogo con C5N, Daniel contó que cuando se escuchó el disparo rápidamente recibió la asistencia de los vecinos quienes llamaron a la ambulancia y no demoró tanto en llegar. Posteriormente fue trasladado al hospital local.

“Iba a ir al hospital en el coche manejando, pero tenía miedo de descomponerme así que iba a terminar manejando mi hijo. En poquito tiempo llegó la ambulancia y me trasladaron hasta ahí”, explicó.

Al mismo tiempo, reconoció que siempre estuvo consciente y una vez en el centro de salud lo anestesiaron y le sacaron la bala. “Creo que a partir de ahora no voy a trabajar más de esto. Uno de mis hijos ya me había pedido que lo dejara”, reconoció.