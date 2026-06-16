Investigación por la muerte de Gaspi: la Policía analiza la ruta de los helicópteros y los minutos previos al choque La identificación de las víctimas permitió avanzar en la investigación del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro en el que falleció el youtuber argentino. Los peritos analizan imágenes de seguridad y reconstruyen los movimientos de ambas aeronaves para determinar si una falla humana provocó la colisión que dejó seis muertos. Por Agregar C5N en









Los investigadores reúnen información sobre el trayecto y el comportamiento de los dos helicópteros.

A dos días de la muerte de Gaspi, la investigación continúa y la Policía Civil de Río de Janeiro buscan determinar qué fue lo que ocurrió en los últimos minutos antes del impacto entre los helicópteros en el que viajaban otras cinco personas, entre ellos, el cineasta Lucas Vignale.

En esa línea, las autoridades locales confirmaron de manera oficial las identidades de las víctimas fatales por la detección de las huellas dactilares a excepción de uno de ellos, a la que llevarán a otros estudios. De esta manera, Gaspar Díaz Prim y Vignale, a los que se sumaron el cantante Oliver Tree, el piloto Alexandre Souza, el productor Lucas Brito Chaves y el otro piloto Charles Marsillac, son las personas fallecidas en el accidente. Ahora, resta la autorización para que las familias puedan tramitar la repatriación de los restos al país.

En la reconstrucción de los hechos, se sabe que el incidente ocurrió a las 8:59 hora local (11:59 GMT) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad carioca, cerca de Avenida das Américas, la principal vía que une a todos los barrios de Río de Janeiro.

Gaspi Lucas Vignale El comisario Alan Luxardo, de la 42ª Comisaría Policial local explicó durante una entrevista con Bom Dia Rio que la principal hipótesis de lo que pudo haber producido el impacto entre las dos aeronaves es “una falla humana”. “En el cielo hay rutas que deben respetarse. Es como si fueran calles, el equivalente a las calles en tierra. Si una aeronave no sigue la ruta correcta, es como si estuviera infringiendo esa norma de aviación, lo que podría provocar un accidente”, indicó.

Sin embargo, el propio agente indicó que las pesquisas apuntan a establecer si la falla correspondió a uno o ambos pilotos, o a algún controlador de tráfico aéreo. “Solo la investigación podrá determinarlo”, precisó el funcionario. De igual modo, la Policía Civil confirmó que la documentación de ambas aeronaves y de sus pilotos estaba en regla. La causa avanza bajo la figura de homicidio culposo para determinar a quién atribuir la responsabilidad penal.

Se conoció uno de los últimos mensajes de Gaspi antes de su muerte: "No te olvides" La conmoción sigue latente tras conocerse el trágico final de Gaspi, quien falleció a los 23 años en un accidente entre dos helicópteros en Brasil que dejó en shock a quienes consumían su contenido y lo conocían. En medio del dolor por la partida del youtuber, se dio a conocer uno de los últimos mensajes antes de su muerte. En medio de las profundas muestras de dolor, uno de los referentes más importantes del mundo digital que rompió el silencio fue Luisito Comunica. El influyente creador de contenido mexicano decidió homenajear al argentino compartiendo públicamente una captura de pantalla de la última conversación privada que mantuvieron, la cual expuso los planes que ambos creadores tenían a futuro. El posteo reveló un emotivo mensaje de audio en el que Gaspi manifestaba su profunda admiración y sus ganas de coordinar un encuentro para grabar material juntos. "Pero bueno, si no es esta, será la próxima. La verdad que me caes increíble, me encanta lo que haces y ya nos tomaremos una cerveza, ya nos cruzaremos en algún lado o en algún evento... Si volvés a Argentina, mándame un mensaje, no te olvides", se le escuchaba decir al joven en el registro que conmovió a sus más de 3 millones de seguidores.