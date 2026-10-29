Caso Nanci Godoy en Corrientes: marchas en el Obelisco y paro nacional docente

Una multitud se reunió en el centro porteño para exigir justicia tras el hallazgo del cuerpo de la maestra rural. Distintos manifestantes visibilizaron las difíciles condiciones que hoy atraviesan para poder enseñar.

Mientras continúan las diligencias para reconstruir lo que ocurrió con Nanci Godoy, la maestra rural hallada sin vida en Corrientes, una multitud se reunió en el Obelisco para marchar y pedir justicia.

La movilización tuvo como eje central el pedido de justicia por la maestra rural Nancy Godoy, pero también sirvió como trinchera para denunciar el deterioro de las condiciones laborales y la vulnerabilidad en las aulas.

Docentes tanto agremiados como autoconvocados de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y diversos puntos del país expusieron la urgencia de medidas de fondo frente a la violencia cotidiana y el abandono estatal.

Durante la manifestación, distintos referentes y trabajadores de la comunidad educativa compartieron sus testimonios, visibilizando la precariedad y los riesgos que atraviesan a diario. En diálogo con C5N, Cintia, que es estudiante del profesorado Pueblos de América en la Villa 21-24 Zabaleta y acompañante escolar, comentó: "Quiero estar en una escuela, quiero estar segura, quiero caminar como mujer segura por la calle. Quiero que las escuelas sean espacios seguros y que los gobiernos se hagan cargo de la seguridad de todos los docentes. Si el educador gana mal, ¿qué esperamos para los pibes? Necesitamos el apoyo colectivo de la sociedad y un paro nacional; la lucha no es solo de los docentes, también de las familias".

La estudiante también remarcó también la pérdida de derechos en los sectores más vulnerables y las políticas sobre la educación especial: "Detrás de un niño con discapacidad hay derechos vulnerados y familias con situaciones muy complejas. Nanci no es un caso aislado, tenemos 'Nancis' en todas las escuelas. Hay establecimientos sin infraestructura básica donde el docente tiene que poner de su sueldo para la comida de sus alumnos".

María José, docente de la Ciudad, afirmó: "Vinimos a acompañar este duelo por todo lo que pasó esta trágica docente y por lo que se sigue pasando diariamente en los colegios".

Nancy Godoy, maestra desaparecida en Corrientes.

El reclamo contó con un fuerte acatamiento en escuelas del sur porteño. Federico, docente de cuarto grado del Normal 5 de Barracas, dio cuenta de la parálisis total en su establecimiento y repasó las denuncias previas que había formulado la maestra correntina antes de su desaparición: "Veíamos que Nancy era la única trabajadora de esa escuela rural con un cargo donde cobraba apenas $550.000, arreglaba los baños, mostraba que los libros estaban mojados y logró recuperar a ocho chicos para que vuelvan a clases. Hizo la denuncia correspondiente a la supervisión y a los ministerios mientras trabajaba en un latifundio. Tardaron ocho días en tomarle la denuncia a la familia y dos semanas después recién comenzaron a buscarla. Hay miles de maestras rurales en todo el país que trabajan a destajo, que son la psicóloga, la maestra y se enfrentan a la trata o al trabajo infantil".

Asimismo, desde la columna de manifestantes, investigadoras y docentes universitarias remarcaron la falta de contención del Estado en el territorio rural: "Todas somos Nanci en este momento donde no hay Estado. Estamos sosteniendo la educación a tracción a sangre. Los pibes tienen el mismo derecho humano a educarse y no vamos a parar hasta conseguir justicia".

Al cierre de la jornada, la asamblea autoconvocada resolvió votar la continuidad de un plan de lucha y exigir a los gremios y autoridades la convocatoria inmediata a un paro nacional, mientras transeúntes y turistas que circulaban por la zona de la Plaza de la República se sumaban con aplausos en respaldo al reclamo.

Caso Nanci Godoy en Corrientes: familiares y amigos marcharon para pedir justicia por la docente

Tras confirmarse la trágica noticia del hallazgo del cuerpo de Nanci Godoy a 21 días de su desaparición en la provincia de Corrientes, su hijo Sebastián expresó entre el dolor y la indignación su postura frente a las cámaras de C5N.

En medio de las muestras de afecto de los vecinos de Esquina, Corrientes, el joven se tomó el tiempo para manifestar su gratitud por la compañía popular: "Agradecimiento del primer día. La gente estuvo acá apoyando, apoyándonos a la familia, a mi mamá, reclamando justicia. Sentimos el apoyo de las personas, de sus colegas, de sus amigos, de la gente común".

Sin embargo, el relato de Sebastián expuso las precarias condiciones en las que su madre asumió el cargo en la escuela rural y la profunda desidia institucional que antecedió al trágico desenlace. "El estado en el que encontró la escuela fue un abandono total", dijo a Adrián Salonia.

Al recordar la llegada de la docente al establecimiento rural, Sebastián rememoró el impacto inicial que sufrió su madre al tomar posesión del puesto: "Ella cuando agarró la escuela estaba contenta porque era un cargo que tanto estaba esperando. Cuando encontró la escuela, sintió primero que le mandaron ahí... me dijo: '¿Piensan que soy un chancho?'. Le mandaron en la mugre, el exdirector no le informó cómo se encontraba".