6 de noviembre de 2026 Inicio
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La crisis golpea el bolsillo: dos de cada tres hogares están mal y la mayoría espera que su situación empeore

Según el último informe de CEOP Latam, la economía encabeza las preocupaciones de los argentinos, en especial los bajos ingresos y la falta de trabajo. El 74,4% de los hogares recortó algún gasto y 73,4% está en una peor situación laboral.

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El 66

El 66,7% de los hogares sufre, en mayor o menor medida, el impacto de la crisis.

El malestar económico por las medidas del gobierno de Javier Milei no hace más que profundizarse: el 66,7% de los hogares experimentan una caída, tensión o crisis en su situación y, entre ellos, casi 9 de cada 10 creen que estarán aún peor en los próximos meses; los más golpeados son los trabajadores desocupados y los asalariados en negro.

El aumento en las tarifas y el empleo informal empujan a miles de familias a la vulnerabilidad.
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Según datos del informe La percepción económica en tres índices elaborado por la consultora CEOP Latam, la economía encabeza las preocupaciones de los argentinos. Los bajos sueldos e ingresos (37,1%) y la falta de trabajo (29,5%) son las principales, pero el 69,4% de la población menciona al menos un problema económico.

La consultora midió la situación económica de los hogares con base en cinco dimensiones: cómo cierra el mes, con qué colchón cuenta ante un imprevisto, qué gastos recortó, cuál es su situación laboral y cuál es su estructura de deuda. El resultado indicó que el 38% de los hogares está en tensión o crisis; el 74,4% recortó algún gasto y 73,4% está en una peor situación laboral.

En total, 66,7% de los hogares —dos de cada tres— están peor: el 28,7% se encuentra en caída moderada (vienen perdiendo terreno, pero todavía sin señales de apremio), el 29,3% en tensión (ya tiene al menos dos señales concretas de apremio, como no llegar a fin de mes o recortar gastos básicos) y el 8,7% en crisis (tiene al menos dos señales duras de emergencia: deudas atrasadas vivir de un prestamista o del fiado, o estar desocupado).

En cuanto a sus expectativas para el futuro, CEOP Latam sitúa a casi 9 de cada 10 de estos hogares (el 58,5%) en el segmento de "los damnificados" por el modelo de Milei: están mal y esperan que su situación económica empeore. Solo 7,9% pertenece al grupo de "los que aguantan", es decir, quienes están mal pero esperan mejorar.

Entre los asalariados en negro y los cuentapropistas informales, 6 de cada 10 no llegan a fin de mes (64,1% y 60,6%). La cifra baja al 53,5% entre los asalariados en blanco, aunque sigue siendo alta. "El ajuste no recayó sobre los sectores de mayores ingresos ni sobre el trabajo autónomo, sino sobre el trabajo asalariado, formal e informal", subrayó el informe.

También señaló que este malestar económico "tiene tres rasgos que lo hacen especialmente pesado para el Gobierno". "Primero, es material y concreto: se siente en el consumo que se recorta y en el trabajo que se deteriora. Segundo, se proyecta al futuro: dos de cada tres hogares están mal y casi nueve de cada diez de ellos esperan que la cosa empeore. Y tercero, el ajuste cayó sobre los asalariados, el núcleo del mundo del trabajo", concluyó.

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