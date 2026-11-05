La crisis golpea el bolsillo: dos de cada tres hogares están mal y la mayoría espera que su situación empeore Según el último informe de CEOP Latam, la economía encabeza las preocupaciones de los argentinos, en especial los bajos ingresos y la falta de trabajo. El 74,4% de los hogares recortó algún gasto y 73,4% está en una peor situación laboral. Por Agregar C5N en









El 66,7% de los hogares sufre, en mayor o menor medida, el impacto de la crisis.

El malestar económico por las medidas del gobierno de Javier Milei no hace más que profundizarse: el 66,7% de los hogares experimentan una caída, tensión o crisis en su situación y, entre ellos, casi 9 de cada 10 creen que estarán aún peor en los próximos meses; los más golpeados son los trabajadores desocupados y los asalariados en negro.

Según datos del informe La percepción económica en tres índices elaborado por la consultora CEOP Latam, la economía encabeza las preocupaciones de los argentinos. Los bajos sueldos e ingresos (37,1%) y la falta de trabajo (29,5%) son las principales, pero el 69,4% de la población menciona al menos un problema económico.

La consultora midió la situación económica de los hogares con base en cinco dimensiones: cómo cierra el mes, con qué colchón cuenta ante un imprevisto, qué gastos recortó, cuál es su situación laboral y cuál es su estructura de deuda. El resultado indicó que el 38% de los hogares está en tensión o crisis; el 74,4% recortó algún gasto y 73,4% está en una peor situación laboral.

En total, 66,7% de los hogares —dos de cada tres— están peor: el 28,7% se encuentra en caída moderada (vienen perdiendo terreno, pero todavía sin señales de apremio), el 29,3% en tensión (ya tiene al menos dos señales concretas de apremio, como no llegar a fin de mes o recortar gastos básicos) y el 8,7% en crisis (tiene al menos dos señales duras de emergencia: deudas atrasadas vivir de un prestamista o del fiado, o estar desocupado).

CEOP Latam En cuanto a sus expectativas para el futuro, CEOP Latam sitúa a casi 9 de cada 10 de estos hogares (el 58,5%) en el segmento de "los damnificados" por el modelo de Milei: están mal y esperan que su situación económica empeore. Solo 7,9% pertenece al grupo de "los que aguantan", es decir, quienes están mal pero esperan mejorar.