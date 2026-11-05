6 de noviembre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto presentó su casco especial para el Gran Premio de Brasil con un guiño a Boca

El piloto argentino de Alpine sorprendió en la previa de Interlagos con un diseño azul y amarillo inspirado en el Xeneize y el acompañamiento de sus sponsors.

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El flamante casco del piloto argentino con los colores de Boca.

El flamante casco del piloto argentino con los colores de Boca.

@AlpineF1Team

En la previa de una nueva fecha del campeonato de la Fórmula 1 en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, Franco Colapinto presentó formalmente el casco exclusivo que utilizará durante el Gran Premio de Brasil. A bordo del monoplaza de la escudería Alpine, el corredor de 23 años sorprendió a todos al exhibir en sus redes sociales el casco dominado por los colores azul y amarillo, en un directo homenaje a Boca.

El piloto argentino de 23 años llevarán los colores de su equipo en el buzo antiflama.
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El diseño combina una base de azul marino atravesada por una franja horizontal amarilla, acompañada por una tipografía especial en la parte superior con la inscripción "Colapinto" y el dorsal número 43 impreso en blanco con una línea amarilla, al estilo de los números de la camiseta del club de La Ribera. Asimismo, la pieza incorpora la bandera argentina en los laterales, el sol de la enseña patria en la parte posterior, ilustraciones de papelitos amarillos que emulan el cotillón de La Bombonera y los logos de sus patrocinadores.

Esta propuesta estética se completa en la indumentaria del piloto pilarense, quien lucirá un buzo antiflama predominantemente amarillo con detalles en azul, al igual que sus botas y guantes a juego. La llamativa combinación responde a las intervenciones estéticas del equipo BWT Alpine para la gira en el continente americano, en el marco de su acuerdo publicitario con la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre.

Al describir la confección de su casco, el propio piloto remarcó la sintonía entre su pasión futbolística y el uniforme de su equipo: “Es algo que combina muy bien con el buzo que vamos a usar este fin de semana. Algo que me representa un poco a mí. Boquita”. A su vez, expresó su deseo de que el equipamiento le aporte fortuna en pista y agradeció el constante respaldo del público argentino que viajó hasta San Pablo para alentarlo.

La respuesta de Boca al posteo de Alpine con los colores azul y amarillo.

La respuesta de Boca al posteo de Alpine con los colores azul y amarillo.

Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Brasil

Viernes 6 de noviembre

  • Práctica libre 1: 12.30
  • Práctica libre 2: 16

Sábado 7 de noviembre

  • Práctica libre 3: 11.30
  • Clasificación: 15

Domingo 8 de noviembre

  • Carrera: 14
El piloto argentino de 23 años llevarán los colores de su equipo en el buzo antiflama.

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