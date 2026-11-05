6 de noviembre de 2026 Inicio
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El Banco Central de Paraguay anunció que comenzó a pagarle a los damnificados por Ueno Bank

La primera etapa alcanza a quienes tienen saldos de hasta 10 millones de guaraníes, no registran deudas con la entidad estatal y tienen una cuenta habilitada en otra entidad financiera. Quienes no superen ese límite recibirán la totalidad de sus fondos, según precisó el organismo.

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El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que iniciará los pagos a los depositantes de Ueno Bank. 

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que iniciará los pagos a los depositantes de Ueno Bank. 

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El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció este jueves que inició el proceso de pago de la garantía a los depositantes de Ueno Bank, en el marco del cierre de la entidad, que generó una crisis política, económica y social, y derivó en el juicio político al que se enfrentará el presidente Santiago Peña. Algunos clientes ya confirmaron acreditaciones en sus cuentas de otras instituciones financieras, según informó el medio local Última Hora.

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En esta primera etapa, el beneficio alcanza a quienes tienen depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, no registran deudas con la entidad y cuentan con una cuenta habilitada en otro banco o financiera del sistema nacional. El BCP aclaró que quienes no superen ese monto recibirán todos sus fondos.

El organismo informó que comunicará los pagos a los siguientes grupos por sus canales oficiales, a medida que avance el proceso y dentro del plazo previsto por la ley, y habilitó una plataforma para que cada beneficiario consulte cuál es la entidad financiera asignada para recibir la transferencia correspondiente.

El BCP recordó que las personas físicas y jurídicas vinculadas a Ueno Bank están excluidas de la cobertura, conforme a la Ley 2334/03. Si reciben fondos, deberán devolverlos al Fondo de Garantía de Depósitos en un plazo de 24 horas, sin perjuicio de eventuales acciones civiles y penales.

Santiago Peña confirmó que se presentará al juicio político y reclamó el pago a los ahorristas

En medio de la crisis financiera de Ueno Bank, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, publicó un mensaje en X en el que confirmó que se presentará al juicio político y ejercerá su derecho a defensa. "Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho", afirmó el mandatario.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó que ejercerá su derecho a defensa y se presentará al juicio político.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó que ejercerá su derecho a defensa y se presentará al juicio político.

Peña también se comprometió a entregar la información que le soliciten las instituciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. En paralelo, reclamó que la restitución de los depósitos avance sin depender de su situación política: "El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo", expresó.

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