Misiones: una pareja apareció muerta a cuchilladas e investigan un femicidio seguido de suicidio La mujer fue encontrada sin vida al lado del auto y el hombre, en el asiento delantero derecho. El hijo de dos años de ambos estaba dormido en el asiento trasero. Las autoridades secuestraron un cuchillo en la escena del crimen. Por Agregar C5N en









La Policía periciando la escena en Misiones.

Los comerciantes Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamila Gritzmacher, de 29, fueron encontrados sin vida en un auto por un equipo municipal en un camino rural cercano a la localidad misionera de Los Helechos, a unos 750 metros de la ruta provincial 5. Ambos tenían heridas de arma blanca: el hombre estaba en el asiento delantero derecho y la mujer a un costado del vehículo.

En la parte de atrás del auto estaba durmiendo el hijo de dos años de ambos. La pareja de comerciantes residía en Oberá y se dedicaba a la venta de electrodomésticos.

La Policía de Misiones periciando la escena en Oberá. La principal hipótesis de la Policía de Misiones y de la Justicia apunta a un posible femicidio seguido de suicidio. En el lugar de las muertes, las autoridades secuestraron un cuchillo que habría sido utilizado durante la agresión, pero deberá determinarlo la autopsia y las pericias.

El niño fue llevado a un Centro de Atención Primaria de la Salud, donde se constató que se encuentra sin heridas físicas, según lo informado por Clarín.

Qué identificó la Policía forense al analizar la escena del crimen El médico policial constató presuntas lesiones compatibles con arma blanca y solicitó la autopsia para determinar la causa precisa y la hora de las muertes. Asimismo, los peritos detectaron únicamente en el cuerpo de la mujer marcas compatibles con un intento de defensa. Además, personal de Bioquímica y Forense tomaron muestras para analizar.