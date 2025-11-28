28 de noviembre de 2025 Inicio
José Chatruc sufrió un angustiante robo en su casa: se llevaron medallas y un regalo muy especial

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los delincuentes ingresaron a la propiedad del exfutbolista por el balcón.

Por
José Chatruc sufrió un angustiante robo en su casa: se llevaron medallas y un regalo muy especial
La tristeza de Chatruc por el robo en su propiedad.

El exfutbolista José “Pepe” Chatruc atravesó una noche cargada de angustia luego de sufrir un robo en su departamento de la calle Clay, en pleno barrio porteño de Las Cañitas.

Este jugador fue clave en el Mundial de Francia 1998.
Pasó de hacer un gol en el Mundial y jugar con Maradona a alejarse hace 20 años del fútbol

Los ladrones ingresaron mientras él no estaba y se llevaron objetos de enorme valor, no solo económico, sino sentimental y deportivo.

Entre lo sustraído hay piezas que marcaron hitos en su carrera como futbolista: la medalla de Racing campeón del Torneo Apertura 2001, uno de los títulos más emotivos en la historia del club, y la de San Lorenzo campeón de la Copa Sudamericana 2002, el primer trofeo internacional del Ciclón en ese certamen.

El propio Chatruc contó lo sucedido en una serie de historias en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

“Ayer, cuando llegué a mi casa a las 10 de la noche, habían entrado ladrones. Me robaron la medalla de San Lorenzo campeón 2002, de la Sudamericana… dolor, dolor. Estoy viendo si no me robaron también la de Racing 2001, espero que no, una medalla de oro muy linda”, expresó con evidente frustración.

Minutos más tarde confirmó la peor noticia: “Oficialmente está perdida la medalla de Racing campeón 2001”, dijo, mostrando el desorden que habían dejado los delincuentes.

chatruc
Chatruc lamentó el robo de la medalla del Racing campeón 2001.

También desapareció un Rolex vintage, un obsequio especial de Reinaldo “Mostaza” Merlo, su exentrenador y una figura clave a lo largo de su carrera. Después de chequear lo ocurrido con las medallas, contó lo peor: “Tengo que decir que también me robaron el Rolex que me había regalado Mostaza, vintage”.

Rolex
El rolex había sido regalo de Mostaza Merlo.

