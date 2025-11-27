Detuvieron al exabogado de Wanda Nara y L-Gante, denunciado por un robo a Gonzalo Montiel

Nicolás Payarola fue denunciado por el jugador de River, quien lo acusa de haberle robado US$700.000 para un proyecto inmobiliario que no se concretó. También ordenado un embargo de $810 millones sobre sus bienes.

Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara y L- Gante y otros famosos, fue detenido en una causa en la que se lo investiga por estafas, lavado de dinero y administración fraudulenta . El letrado había sido denunciado en octubre por Gonzalo Montiel tras un robo de u$s700 mil, entre otros famosos.

La detención se llevó a cabo este jueves luego que se hiciera una serie de allanamientos en zona Norte, Nordelta y Beccar, en el partido bonaerense de San Isidro. En el mismo procedimiento se secuestraron documentación, dispositivos de almacenamiento digital y celulares.

La presente pesquisa comenzó tras las denuncias de los damnificados María Ximena Braña, Macarena Posee, Silvana de Leonardis, Debora Grecco, Norma Graciela Vignoni y Juan Marcelo Montiel, padre del futbolista.

El 6 de octubre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional confirmó el procesamiento de Payarola, que está envuelto en una causa bajo la carátula de “estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo”.

En el fallo donde se confirmó el procesamiento del letrado, la Cámara ordenó un embargo de 810 millones de pesos sobre los bienes del profesional. Payarola fue trasladado a la comisaría de Tigre.

La denuncia que impulsó la investigación y detención del abogado Payarola

Marcelo “Tito” Montie, padre del jugador de River, Gonzalo, acusa a Nicolás Payarola de haberle robado US$700.000, dinero que le habría confiado, presuntamente, para avanzar en un proyecto inmobiliario. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse.

De acuerdo a lo manifestado ante la Justicia, Payarola convenció a Montiel de conformar una sociedad, bajo el nombre de M&A Desarrollos Inmobiliarios, pero todo el dinero que había destinado para esa sociedad, habría sido desviado a destinos ajenos al proyecto.

Entre otras operaciones también incluyeron extracciones de dólares desde cuentas del defensor de la Selección argentina, certificaciones falsas y movimientos bancarios sin respaldo. En todos los casos, el dinero habría sido desviado a destinos ajenos al proyecto anunciado.

Además, Payarola le habría intentado ofrecer a la familia Montiel un campo de 132 hectáreas en La Pampa que le pertenecía a otro cliente al que supuestamente también engaño, y también les propuso la entrega de una camioneta Toyota Hilux de un denunciante y un yate que sería propiedad de la suegra de otra víctima.