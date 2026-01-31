Mar del Plata: detuvieron a una joven que tenía un arma de guerra cargada en la playa

El hecho sucedió este sábado en Punta Mogotes, cuando la chica fue descubierta por unos turistas que llamaron rápidamente a la policía. Fue imputada y quedó alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán.

La joven que portaba un arma de guerra en Punta Mogotes quedó detenida en la Unidad Penal N° 50 de Batán.

Una joven de 19 años fue detenida este sábado en las playas de Mar del Plata después de que la Policía la sorprendiera portando una pistola cargada con cinco proyectiles mientras caminaba por el complejo Punta Mogotes , uno de los sitios más concurridos durante la temporada de verano.

El operativo se originó a partir de un llamado anónimo al 911 que alertó a la Policía sobre la presencia de una mujer armada . Cuando los agentes llegaron al lugar, le encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros y cinco proyectiles listos para usar.

Ante esta situacion, la joven fue trasladada a la Comisaría 5°, donde le labraron las actas correspondientes. El fiscal Fernando Berlingeri la imputó por la tenencia ilegal de arma de guerra.

Hasta el momento, no trascendió la identidad de la chica, pero se confirmó que quedó detenida en la Unidad Penal N° 50 de Batán. En esta penitenciaría deberá permanecer hasta brindar su declaración ante la Justicia.

Semanas atrás, sucedió un caso similar al de Mar del Plata con el hallazgo de material bélico en el barrio porteño de Palermo: un vecino encontró munición de guerra al lado de un contenedor de basura. Se trataba de un proyectil de artillería de 75 milímetros, lo que derivó en la intervención del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad para poder retirar el material.

El episodio se produjo en la intersección de las calles Juan Francisco Seguí y Lafinur cuando el encargado de un edificio notó un extraño material. Cuando se acercó a comprobar de qué se trataba, se dio cuenta de que era un enorme proyectil de guerra. El hallazgo se produjo a unos escasos 60 metros de la puerta de un colegio.

municion de guerra 14-1-26 La munición bélica fue descubierta por un portero en la intersección de las calles Francisco Seguí y Lafinur.

Según confirmaron desde el Escuadrón Antibombas, el artefacto era un proyectil de 75 milímetros de artillería y estaba equipado con una espoleta, aunque sin carga explosiva. Los especialistas retiraron la munición a un sitio seguro, donde finalmente fue detonada de manera controlada para evitar cualquier tipo de riesgo para los vecinos.

El operativo fue supervisado por el Juzgado Federal N° 10, a cargo de María Eugenia Capuchetti, que ahora deberá investigar la procedencia de este proyectil de guerra y por qué se encontró al lado de un contenedor de basura en pleno barrio porteño de Palermo.