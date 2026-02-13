13 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de febrero

El oficial opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación y mantuvo la tendencia descendente. El blue se comercializa a $1.440.

El dólar mantiene la tendencia bajista de febrero. 

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves donde cayó $5 en la continuidad de la tendencia bajista que arrastra desde la semana pasada. El blue se comercializa a $1.440.

El Merval cae 4% y se suma al desplome internacional. 
El S&P Merval se desplomó 4% en dólares y marcó la peor jornada del año

En esta línea, el mayorista se alejó un poco más del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

"Mientras se mantenga la coordinación entre política monetaria y cambiaria, con acumulación de reservas, un mayor ingreso de divisas y la decisión oficial de priorizar la estabilidad cambiaria como ancla de expectativas, no se esperan saltos bruscos; pero cualquier desvío en reservas, inflación o expectativas podría reactivar presiones cambiarias", había explicado a Ámbito Pablo Salina, coordinador del Club de Finanzas de UADE.

dólar blue billetes divisas
Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.395.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.453,45 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1417,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.415.

Noticias relacionadas

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

El Banco Central compró más de u$s2.000 millones en lo que va del año

El dólar oficial acumuló su cuarta caída consecutiva esta semana.

El dólar volvió a bajar y tocó un nuevo mínimo en los últimos tres meses

El Gobierno compró unos u$s214 millones y volvió a engrosar las reservas.

El Gobierno logró colocar más de $9 billones en la primera licitación de la deuda de febrero

El dólar oficial mantiene el ritmo bajista.

El dólar volvió a caer y tocó su valor más bajo desde noviembre

El dólar oficial sigue en baja.

El dólar bajó $15 y continúa desinflándose en el arranque de febrero

Los intereses de los depósitos en dólares estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

Impuesto a las Ganancias: ARCA incorporó retenciones a depósitos en dólares

