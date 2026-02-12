Vendían drogas frente a un centro de rehabilitación, los detuvieron y les confiscaron 2.000 sobres de cocaína Se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en diferentes domicilios en donde se encontraron más de dos mil paquetes de cocaína guardados en una caja fuerte, otros 899 de cannabis y 28 cartuchos de escopeta. Por + Seguir en







La policía cordobesa detuvo a tres hombres de 39, 43 y 64 años.

Tres hombres mayores de edad fueron detenidos este jueves por vender drogas en la ciudad de Córdoba capital. Pero el hecho más insólito y que podrá agravar la causa en su contra es que su comercio de estupefacientes prohibidos se realizaba en frente a un centro de rehabilitación por el consumo problemático de sustancias.

Según el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en diferentes domicilios ubicados en los barrios Argüello Lourdes, Argüello Norte y del Asentamiento la Aldeas. En el operativo se logró detener a tres hombres de 39, 43 y 64 años.

Además, los efectivos policiales secuestraron unas 2.275 paquetes de cocaína que estaban escondidos en una caja fuerte y otros 899 de cannabis. También se incautaron $697.900 en efectivo, tres balanzas digitales y 28 cartuchos de escopeta de diferente calibre.

El operativo constituyó el cierre de un punto crítico de comercialización que se encontraba emplazado frente al mencionado espacio de recuperación para las personas de la ciudad que padecen trastorno de adicción al consumo de sustancias.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, los detenidos fueron trasladados a sede judicial e imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.