13 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Licencias por enfermedad y horas extras: un especialista respondió a los dos temas más polémicos de la reforma laboral

El abogado laborista, Julián De Diego, explicó los puntos del proyecto impulsado por el Gobierno que obtuvo media sanción en el Senado, con 42 votos a favor y 30 en contra.

Por
Reforma laboral: qué cambia en salarios

Reforma laboral: qué cambia en salarios, vacaciones, despidos y licencias por enfermedad

La nueva reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei y obtuvo media sanción por parte del Senado, generó polémica por la quita de derechos de los trabajadores.

Los detenidos en el Congreso serán denunciados por terrorismo.
Te puede interesar:

El Gobierno denunciará por terrorismo a los detenidos por los incidentes en el Congreso

El proyecto aprobado afecta directamente a indemnizaciones, vacaciones, horas extras y aportes patronales y que propone cambiar el régimen de licencias por enfermedad y por accidentes no vinculados al trabajo.

Frente a este panorama, el abogado laborista, Julián De Diego, respondió los puntos más polémicos, sobre todo el referido a las licencias por enfermedad.

El profesional explicó que “la aprobación de una ley con la magnitud tiene un efecto de transformación muy importante, teniendo en cuenta que nuestro sistema laboral que fue muy positivo durante muchos años”.

Sin embargo, se sinceró que, si bien fui consultado y emitió varias opiniones en la reforma laboral, “en ningún momento se mencionaba en ningún de los borradores la modificación por licencia por enfermedad”.

“Estoy sorprendido por la propuesta del Ejecutivo y apareció en el dictamen como una innovación que estaba en la presentación del proyecto. Este tema se va a judicializar”, remarcó en diálogo con La Mañana por C5N.

Embed

Punto por punto, las dudas más frecuentes sobre la reforma laboral

¿Qué cambia en las licencias por enfermedad?

Esta norma está referida solamente a las patologías ajenas al trabajo, es decir, que no tiene nada que ver con la Ley de riesgo del trabajo que garantiza el salario al 100%, que tiene un proceso de rehabilitación, cirugía y atención médica.

“En las enfermedades inculpables, la salud la atiende la obra social sindical y se trata de todas las enfermedades y accidentes que están ajenas al trabajo cobraría el 50% del básico. Esta norma sería aplicable a partir del momento que la Ley sea sancionada y promulgada en el Boletín Oficial hacia el futuro para toda aquella persona que se enferme o accidente por razones ajenas”, indicó De Diego.

Por otro lado, explicó que “si se trata de una enfermedad en la que una persona no tuvo intervención, por ejemplo, una neumonía, o tratamientos de oncología, se le pagan el 75%, del básico”.

“Esto se pensó como una norma contra el ausentismo, porque las enfermedades inculpables se han convertid en “un deporte nacional” para el ausentismo”, agregó.

¿Cómo funcionarán las horas extras y el banco de horas?

“Esta reforma propone que estos bancos de horas se utilicen de manera más amplia y se aprueba por vía de convenios colectivos, va a estar interviniendo el sindicato del otro lado”, sostuvo.

Al mismo tiempo, remarcó que “no es cierto que no se pagan las horas extras. Quien tiene bancos de horas, cobran remuneraciones que van entre el 30 y 50% por encima de los salarios ordinarios”.

“A la persona que tiene pluriempleo, se requiere a la conformidad del trabajador, pero tiene dos garantías importantes. La mayoría de bancos de horas se firma por convenio colectivo y requiere de una justificación importante. Todos los bancos de horas tienen la intervención sindical y todos tiene la incidencia por las horas extras cuando el trabajador supera las 8 horas”, explicó.

¿Qué sucede con la incorporación de la normativa con las nuevas tecnologías?

Si bien no está explícito en el texto, está explícito en todos los mecanismos de flexibilización", afirmó el especialista. Por ejemplo, en el modelo en el que el empleador puede modificar las condiciones de trabajo sin violar los derechos fundamentales del trabajador, se le sacó toda la parte de judicialización porque en las nuevas tecnologías se aplica por minuto. El circulo virtuoso es aumentar la libertad contractual y sacar trabas”, concluyó.

Noticias relacionadas

Una jornada triunfal del oficialismo en la Cámara de Diputados.

Diputados dio media sanción al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

reforma laboral: como se organiza el sindicalismo para el debate en diputados

Reforma laboral: cómo se organiza el sindicalismo para el debate en Diputados

La Ley Penal Juvenil baja la edad de punibilidad a los 14 años.

Las principales claves de la Ley Penal Juvenil que aprobó Diputados y tratará el Senado

El mandatario remarcó el avance del proyecto libertario en el Congreso.

El Gobierno celebró la media sanción del Régimen Penal Juvenil: "Durante 40 años evitaron la discusión"

Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el oficialismo.

El oficialismo logró la media sanción del Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

El FMI finalizó su misión técnica en Argentina: "Se registraron muy buenos avances"

Rating Cero

Beto Casella quedó en el centro de la polémica tras dichos homofóbicos en su programa.

Escándalo en el programa de Beto Casella por frases homofóbicas contra un bailarín del Teatro Colón

Luciano Castro fue internado y preocupa su estado de salud

Luciano Castro internado: la frase que despertó preocupación sobre la salud del actor

James Van Der Breek murió a los 48 años tras una larga lucha contra un cáncer de colon.

James Van Der Breek, estrella de Dawson's Creek, murió en la pobreza y su familia pide ayuda

Luciano Castro habría colapsado emocionalmente tras la separación con Griselda Siciliani.

Tras el escándalo mediático, Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación

Daniela Celis habló con la prensa: ¿está en algo nuevo o sigue con Thiago?

Daniela Celis blanqueó su presente amoroso: ¿se terminó todo con Thiago Medina?

La nueva serie de Spider Man muestra a Nicolas Cage en acción.
play

Nicolas Cage en la nueva versión de Spider-Man: un cambio radical para protagonizar Spider-Noir

últimas noticias

Beto Casella quedó en el centro de la polémica tras dichos homofóbicos en su programa.

Escándalo en el programa de Beto Casella por frases homofóbicas contra un bailarín del Teatro Colón

Hace 17 minutos
Nueva Toro 2026.

Fiat Toro: así es la nueva pick-up y estos son sus precios en Argentina

Hace 20 minutos
El aumento previsional se calcula en base al índice de inflación mensual.

ANSES confirmó el aumento de la jubilación máxima: el monto de marzo 2026

Hace 35 minutos
Luciano Castro fue internado y preocupa su estado de salud

Luciano Castro internado: la frase que despertó preocupación sobre la salud del actor

Hace 56 minutos
Los detenidos en el Congreso serán denunciados por terrorismo.

El Gobierno denunciará por terrorismo a los detenidos por los incidentes en el Congreso

Hace 1 hora