Laferrere: se incendió un supermercado mayorista, hay 3 heridos y peligro de derrumbe

El siniestro se produjo en el interior del comercio Los Primos y se expandió en cuestión de segundos hasta la destrucción total de lugar. Hay 30 familias que temen por perder su fuente de trabajo.

El local se consumió en cuestión de minutos y no hubo víctimas fatales.

Un incendio se produjo en una supermercado mayorista en Laferrere, después de un desperfecto eléctrico, y se prendieron fuego los materiales del lugar. Tres de los empleados intentaron apagarlo pero les fue imposible. El saldo del siniestro fue de 3 heridos y el peligro de derrumbe por la destrucción total del inmueble.

Brasil: la abogada Agostina Páez no irá a cárcel común, pero seguirá usando tobillera electrónica

El jefe de Bomberos del Municipio de La Matanza, habló con C5N sobre el siniestro en un comercio de alimentos;: "Trabajamos con 22 dotaciones, con agua , sobre los techos de chapa. El daño estructural fue masivo y el riesgo de derrumbe es permanente", remarcó.

El hecho se produjo en el comercio Los Primos, ubicado en el kilómetro 27 de la Ruta Nacional N° 3, donde trabajaron la Policía, los Bomberos y Defensa Civil. Fue desalojado por completo, y actualmente trabaja el personal de Obras Públicas para habilitar o bloquear el acceso de personas y evitar un daño mayor.

"Fue increíble, fue de un segundo a otro. Intentamos extinguirlo con un matafuegos, pero tuvimos que salir corriendo", detalló uno de los empleados del lugar a C5N.

El testimonio de los empleados: "

En el programa Tarde a Tarde, en C5N, uno de los empleados que intentó rescatar algo de los materiales que estaban en el interior aseguró que "estamos preocupados por qué va a pasar". El testimonio del hombre reflejó la angustia por saber qué les espera a las 30 familias que trabajan en el lugar.

