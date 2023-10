Inseguridad en Palermo: tras los robos, vecinos denuncian falta de controles

Después de que cuatro departamentos de Palermo fueron desvalijados durante el fin de semana largo , vecinos denuncian que no hay domos de seguridad del Gobierno de la Ciudad y tampoco existe un control de los alquileres temporarios, a los que responsabilizan por varios "escruches".

El caso ocurrió entre el mediodía y las 14.40 del sábado pasado en un edificio ubicado sobre la calle Zapata al 200, entre Concepción Arenal y Santos Dumont. Intervinieron efectivos de la Comisaría Vecinal 14B, quienes no descartan que se trate de una banda que opera en la zona de Palermo y Colegiales.

"No hay cámara de domo en toda la cuadra. Vivo acá hace un año y medio, pero me enteré que hubo otros edificios donde también entraron", remarcó Emanuel, un vecino del edificio, en diálogo con C5N. Agregó que la puerta de entrada no fue forzada, por lo que sospechan que los delincuentes tenían la llave.

"No quiero estigmatizar, pero hay mucha sospecha con el tema de los (alquileres) temporarios, porque no están regulados. Alquilan un tiempito y se quedan con la llave de la entrada, eso es lo que preocupa. Además no hay que declararlo en ningún lado", señaló.

El barrio de Palermo fue escenario de varios hechos de inseguridad durante las últimas semanas, como el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri, un hombre apuñalado en la estación del Ferrocarril San Martín, la aparición de un cuerpo en los lagos del parque Tres de Febrero, un homicidio en la Plaza Serrano y un hombre con un arma blanca que fue reducido mediante el uso de pistolas taser.

Hace poco más de un mes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó a Gustavo Coria como el nuevo ministro de Seguridad. Su predecesor, Eugenio Burzaco, había sido desplazado tras el crimen del ingeniero.