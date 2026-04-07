7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Refuerzo de hasta $85.000 en la Ayuda Escolar: quiénes pueden acceder y cómo se cobra

El Gobierno hizo una aclaración clave sobre el monto correspondiente al ciclo lectivo 2026 y estableció cómo se realizará el pago adicional, que había sido anunciado a fines de febrero.

Por
El refuerzo de la Ayuda Escolar Escolar se pagará por única vez.

El refuerzo de la Ayuda Escolar Escolar se pagará por única vez.

El Gobierno oficializó este martes una aclaración clave sobre el refuerzo extraordinario destinado a la Asignación por Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026, de hasta $85 mil, y estableció cómo se implementará el pago adicional, que había sido anunciado a fines de febrero.

Los alquileres registran una suba del 10% en el primer trimestre de 2026
Te puede interesar:

Calculadora de alquileres: cuáles son los barrios más caros y más baratos

La medida se formalizó a través de la Resolución 78/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Sandra Pettovello.

La norma apunta a que cada beneficiario reciba un total de $85 por hijo. Dado que la asignación base suele ser menor, el Estado abona un refuerzo adicional para cubrir la diferencia hasta alcanzar esa cifra.

Refuerzo extraordinario de la Asignación por Ayuda Escolar Anual 2026: cómo se cobra

El texto determina que este refuerzo, implementado a través del Decreto 115/2026, será complementario del monto habitual de la asignación y equivaldrá a la diferencia entre esa cifra y $85 mil. Se abonará por única vez junto con el pago masivo que se realiza cada año.

El pago se realizará en una sola cuota y de manera simultánea con la Ayuda Escolar Anual. No habrá otros a lo largo de 2026.

El beneficio alcanza a los grupos incluidos en el régimen de asignaciones familiares establecido por la Ley 24.714, entre ellos trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios del sistema previsional y otros sectores contemplados por la normativa vigente.

Además, se especifica que el refuerzo corresponde exclusivamente al ciclo lectivo 2026 y se vincula con el calendario de pagos habitual de la asignación escolar, que tiene como objetivo acompañar los gastos educativos al inicio de clases.

Noticias relacionadas

El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar se mantiene sin movimientos en el arranque de marzo

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.  

Cómo es el descuento en carnicerías y supermercados que tiene Cuenta DNI en abril 2026

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Qué pasa si haces muchas transferencias en Mercado Pago siendo monotributista de ARCA: ¿cuáles son los riesgos?

El consumo en la provincia de Buenos Aires se contrajo un 9,5% en febrero y suma 10 meses de caída

El consumo en la provincia de Buenos Aires se contrajo un 9,5% en febrero y suma 10 meses en caída

La inscripción se realiza de forma online y sin costo.

ANSES: de qué se trata el Progresar Superior y quiénes pueden cobrarlo

El aumento mensual se calcula según la inflación oficial.

Bonos ANSES: las familias que podrán cobrar el plus de casi $500.000 en abril

Rating Cero

La serie que estrenó Netflix es un spin off de A todos los chicos de los que me enamoré. 
play

Esta serie de Netflix llegó con su tercera temporada, resuelve muchas dudas y llegó a lo más visto del momento: cómo se llama

Marilina Bertoldi recibió insultos y amenazas de hinchas de Independiente por su tatuaje.

La explicación de Marilina Bertoldi por su tatuaje viral del escudo de Independiente: "Es lo más estúpido que hice"

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. 

Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

La comedia dirigida por Marco Petry a partir del guion de Jane Ainscough, Petry y Hortense Ullrich cuenta con un elenco principal conformado por Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Rúrik Gíslason, Anna Herrmann, Doa Gürer y Kerim Waller.
play

Cuál es la trama de Comer, rezar, ladrar, la película que suena como el best seller pero es pura comedia

 La locutora contó cómo se dio el primer encuentro entre su suegra y su familia. 

Aunque usted no lo crea: Evelyn Botto y Carmen Barbieri compartieron un almuerzo familiar sin Federico Bal

También se suman figuras como Huh Joon-ho, Park Sung-woong, Choi Si-won, Tae Won-seok, Park Seo-joon, Hwang Chan-sung y Dex, quienes aportan nuevas dinámicas a la historia. 
play

La temporada 2 de Sabuesos ya está en Netflix y es de lo más visto: ¿de qué se trata?

últimas noticias

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi.

San Luis: investigan al gobierno de Poggi por el robo de una cosecha millonaria de un campo

Hace 7 minutos
José Gabriel Brochero fue un cura gaucho que recorrió estas sierras a lomo de mula y el primer santo del país.

El maravilloso destino de Córdoba donde se mezcla la naturaleza y la religión

Hace 9 minutos
Esperanza Gracias: los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026

Los signos del zodíaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026, según Esperanza Gracia

Hace 19 minutos
Dura respuesta de Irán a la amenaza de Trump: Nuestra respuesta irá más allá de la región

Irán contestó a la amenaza de Trump: "Nuestra respuesta irá más allá de la región"

Hace 27 minutos
play

Intento de desalojo en Pinar de Rocha: reclaman falta de pago del alquiler y podrían demoler el boliche

Hace 42 minutos