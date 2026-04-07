Refuerzo de hasta $85.000 en la Ayuda Escolar: quiénes pueden acceder y cómo se cobra

El Gobierno oficializó este martes una aclaración clave sobre el refuerzo extraordinario destinado a la Asignación por Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026, de hasta $85 mil, y estableció cómo se implementará el pago adicional, que había sido anunciado a fines de febrero.
La medida se formalizó a través de la Resolución 78/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Sandra Pettovello.
La norma apunta a que cada beneficiario reciba un total de $85 por hijo. Dado que la asignación base suele ser menor, el Estado abona un refuerzo adicional para cubrir la diferencia hasta alcanzar esa cifra.
Refuerzo extraordinario de la Asignación por Ayuda Escolar Anual 2026: cómo se cobra
El texto determina que este refuerzo, implementado a través del Decreto 115/2026, será complementario del monto habitual de la asignación y equivaldrá a la diferencia entre esa cifra y $85 mil. Se abonará por única vez junto con el pago masivo que se realiza cada año.
El pago se realizará en una sola cuota y de manera simultánea con la Ayuda Escolar Anual. No habrá otros a lo largo de 2026.
El beneficio alcanza a los grupos incluidos en el régimen de asignaciones familiares establecido por la Ley 24.714, entre ellos trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios del sistema previsional y otros sectores contemplados por la normativa vigente.
Además, se especifica que el refuerzo corresponde exclusivamente al ciclo lectivo 2026 y se vincula con el calendario de pagos habitual de la asignación escolar, que tiene como objetivo acompañar los gastos educativos al inicio de clases.