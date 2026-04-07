Refuerzo de hasta $85.000 en la Ayuda Escolar: quiénes pueden acceder y cómo se cobra El Gobierno hizo una aclaración clave sobre el monto correspondiente al ciclo lectivo 2026 y estableció cómo se realizará el pago adicional, que había sido anunciado a fines de febrero. Por + Seguir en







El refuerzo de la Ayuda Escolar Escolar se pagará por única vez.

El Gobierno oficializó este martes una aclaración clave sobre el refuerzo extraordinario destinado a la Asignación por Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026, de hasta $85 mil, y estableció cómo se implementará el pago adicional, que había sido anunciado a fines de febrero.

La medida se formalizó a través de la Resolución 78/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Sandra Pettovello.

La norma apunta a que cada beneficiario reciba un total de $85 por hijo. Dado que la asignación base suele ser menor, el Estado abona un refuerzo adicional para cubrir la diferencia hasta alcanzar esa cifra.

Refuerzo extraordinario de la Asignación por Ayuda Escolar Anual 2026: cómo se cobra El texto determina que este refuerzo, implementado a través del Decreto 115/2026, será complementario del monto habitual de la asignación y equivaldrá a la diferencia entre esa cifra y $85 mil. Se abonará por única vez junto con el pago masivo que se realiza cada año.

El pago se realizará en una sola cuota y de manera simultánea con la Ayuda Escolar Anual. No habrá otros a lo largo de 2026.