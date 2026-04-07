7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El consumo en la provincia de Buenos Aires se contrajo un 9,5% en febrero y suma 10 meses en caída

Mientras se desploman los pagos con dinero en cuenta, las familias recurren cada vez más a la tarjeta para sostener el consumo cotidiano.

Por
El consumo en la provincia de Buenos Aires se contrajo un 9

El consumo en la provincia de Buenos Aires se contrajo un 9,5% en febrero y suma 10 meses de caída

El consumo en la provincia de Buenos Aires volvió a mostrar señales de debilidad en febrero y extendió una racha negativa que ya suma diez meses consecutivos. En paralelo, se consolida una tendencia: cada vez más hogares apelan al financiamiento con tarjeta de crédito para afrontar gastos corrientes.

La familia de Burlando se vio envuelta en un accidente vial que pudo ser fatal.
Te puede interesar:

Burlando, indignado por el accidente de Barby Franco y su hija: "No mató por casualidad"

Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia indicó que el consumo registró una caída real del 9,5% interanual. La contracción estuvo explicada principalmente por el retroceso en los pagos realizados con dinero en cuenta, que se hundieron 15,6%, mientras que las operaciones con tarjeta mostraron una leve suba del 1,2%.

El relevamiento advierte un cambio en el patrón de consumo. En el primer bimestre del año, las tarjetas ganaron peso en el total del gasto, con un incremento del 5% frente a 2025 y de 13% respecto de 2024. El dato refleja una mayor dependencia del crédito para sostener niveles de consumo en un contexto de ingresos ajustados.

La dinámica se replica con claridad en supermercados, donde el financiamiento con tarjeta continúa en alza. Allí, el uso de crédito creció en comparación con los últimos dos años, consolidándose como una herramienta clave para cubrir compras habituales.

Por rubros, alimentos y combustibles mostraron caídas en el consumo total, impulsadas por la merma en pagos directos. En tanto, en farmacias, perfumerías y ópticas se verificaron bajas tanto en operaciones al contado como financiadas, aunque con una mayor participación relativa del crédito.

En contraste, los gastos en salud, educación, impuestos y servicios exhibieron un incremento en los últimos meses, motorizado en gran medida por el financiamiento. En estos sectores, el uso de tarjetas alcanzó niveles elevados de participación sobre el total de las operaciones, lo que refuerza la tendencia de un consumo cada vez más sostenido en cuotas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen del rapero en Morón

play

Feroz temporal en el AMBA: reportan inundaciones, voladuras de techos y destrozos

Las precipitaciones se hicieron presente en el AMBA cuando cayó la tarde.

Llegó la tormenta en CABA y Gran Buenos aires: alertan por lluvias intensas, truenos y relámpagos

El mal tiempo se mantendrá durante el finde XXL de Semana Santa. 

Se aproxima una ciclogénesis a Buenos Aires: las tormentas se mantienen durante Semana Santa

Así quedó uno de los autos involucrados.

La Plata: así fue el impactante choque que protagonizó un exjugador de Boca

Los colectivos porteños y bonaerenses vuelven a subir en el comienzo de abril.

Más aumentos: suben los colectivos, subtes y peajes a partir de este miércoles

Rating Cero

Marilina Bertoldi recibió insultos y amenazas de hinchas de Independiente por su tatuaje.

La explicación de Marilina Bertoldi por su tatuaje viral del escudo de Independiente: "Es lo más estúpido que hice"

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. 

Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

La comedia dirigida por Marco Petry a partir del guion de Jane Ainscough, Petry y Hortense Ullrich cuenta con un elenco principal conformado por Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Rúrik Gíslason, Anna Herrmann, Doa Gürer y Kerim Waller.
play

Cuál es la trama de Comer, rezar, ladrar, la película que suena como el best seller pero es pura comedia

 La locutora contó cómo se dio el primer encuentro entre su suegra y su familia. 

Aunque usted no lo crea: Evelyn Botto y Carmen Barbieri compartieron un almuerzo familiar sin Federico Bal

También se suman figuras como Huh Joon-ho, Park Sung-woong, Choi Si-won, Tae Won-seok, Park Seo-joon, Hwang Chan-sung y Dex, quienes aportan nuevas dinámicas a la historia. 
play

La temporada 2 de Sabuesos ya está en Netflix y es de lo más visto: ¿de qué se trata?

Transformaciones físicas extremas en películas con alto realismo.

Tres transformaciones físicas muy impactantes en películas: hubo cambios muy notorios

últimas noticias

Esperanza Gracias: los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026

Los signos del zodíaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026, según Esperanza Gracia

Hace 11 minutos
Dura respuesta de Irán a la amenaza de Trump: Nuestra respuesta irá más allá de la región

Irán contestó a la amenaza de Trump: "Nuestra respuesta irá más allá de la región"

Hace 19 minutos
play

Intento de desalojo en Pinar de Rocha: reclaman falta de pago del alquiler y podrían demoler el boliche

Hace 34 minutos
La misión Artemis II rompió el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto de la Tierra.

La impactante primera foto de la NASA desde la cara oculta de la Luna: "La humanidad, desde el otro lado"

Hace 48 minutos
No te rompés más la espalda para limpiar los rincones: este electrodoméstico hace todo por vos. 

Adiós a barrer: así es el dispositivo inteligente que te va a cambiar la vida

Hace 1 hora