6 de abril de 2026 Inicio
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Murió el delincuente al que le habían amputado un pie tras chocar con una moto robada

Juan Carlos Álvarez, de 39 años, falleció a causa de las múltiples lesiones. Había robado una moto Bajaj Dominar y, mientras huía de la Policía, chocó contra un Volkswagen Passat.

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Así quedó la moto tras el choque con el VW Passat.

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El hecho se produjo en Recoleta.
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Se trata de Juan Carlos Álvarez, de 39 años, quien había robado una moto Bajaj Dominar y, mientras huía de la Policía, chocó en la avenida Constitución al 7500 contra un Volkswagen Passat.

Una mujer de 21 años viajaba como acompañante en el rodado robado al momento del siniestro. La joven resultó con politraumatismos severos y evoluciona de forma favorable bajo supervisión médica en el mismo centro de salud.

El personal policial se hizo presente en la escena para asistir a las personas heridas. Durante la requisa de rutina, los efectivos encontraron y secuestraron una pistola calibre 22 en poder del asaltante fallecido.

Un hombre de 75 años conducía el automóvil particular. Los agentes de tránsito sometieron al conductor a un examen de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 0,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

El fiscal Germán Vera Tapia interviene en la causa y analiza la responsabilidad del jubilado en el choque. La Justicia imputó al conductor por el delito de lesiones culposas, sin adoptar medidas restrictivas sobre su libertad ambulatoria.

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