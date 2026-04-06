Tras 60 jornadas comprando dólares, el Banco Central acumuló casi u$s4.500 millones La máxima autoridad bancaria compró u$s30 millones este lunes y las reservas alcanzadas representan el 44% de la meta anual. En marzo adquirió u$s1.670 millones. Por + Seguir en







Banco Central de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró dólares durante 60 jornadas consecutivas y, en lo que va de 2026, acumuló casi u$s2.500 millones. Este lunes adquirió u$s30 millones y completó u$s4.491 millones, cifra que representa el 44% de la meta anual fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Aún así, al cierre de esta última jornada, las reservas internacionales alcanzaron los u$s44.248 millones, con una baja diaria de u$s179 millones.

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Es decir, el BCRA autorizó la emisión de pesos y, en paralelo, el Tesoro Nacional emitió deuda en moneda local para absorber parte de la liquidez, con el objetivo de contener la base monetaria, la inflación y el tipo de cambio.

El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de acumulación de reservas dependerá de la demanda de pesos y la disponibilidad de dólares en el mercado. Las proyecciones oficiales estiman que las compras netas de divisas podrían situarse entre u$s10.000 y u$s17.000 millones en 2026.