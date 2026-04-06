6 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Tras 60 jornadas comprando dólares, el Banco Central acumuló casi u$s4.500 millones

La máxima autoridad bancaria compró u$s30 millones este lunes y las reservas alcanzadas representan el 44% de la meta anual. En marzo adquirió u$s1.670 millones.

Por
Banco Central de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.

Banco Central de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró dólares durante 60 jornadas consecutivas y, en lo que va de 2026, acumuló casi u$s2.500 millones. Este lunes adquirió u$s30 millones y completó u$s4.491 millones, cifra que representa el 44% de la meta anual fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El dólar oficial mantiene la estabilidad del primer trimestre.
Te puede interesar:

Tras el finde XL de Semana Santa, el dólar se mantuvo estable y cerca de los $1.400

Aún así, al cierre de esta última jornada, las reservas internacionales alcanzaron los u$s44.248 millones, con una baja diaria de u$s179 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2041240870087713096&partner=&hide_thread=false

Cómo logró el BCRA comprar dólares durante 60 jornadas consecutivas

Durante marzo, las compras totalizaron u$s1.670 millones. Sin embargo, para mantener el ritmo de adquisiciones, la autoridad monetaria optó por aumentar la cantidad de pesos en circulación sin absorber el exceso mediante mecanismos de esterilización habituales.

Es decir, el BCRA autorizó la emisión de pesos y, en paralelo, el Tesoro Nacional emitió deuda en moneda local para absorber parte de la liquidez, con el objetivo de contener la base monetaria, la inflación y el tipo de cambio.

El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de acumulación de reservas dependerá de la demanda de pesos y la disponibilidad de dólares en el mercado. Las proyecciones oficiales estiman que las compras netas de divisas podrían situarse entre u$s10.000 y u$s17.000 millones en 2026.

La cotización del dólar el lunes 6 de abril de 2026

El dólar oficial cerró este lunes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana corta que terminó al alza, en el marco de la estabilidad que mantiene en lo que va de 2026. El dólar blue operó a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta en el mercado informal. En el segmento financiero, el MEP retrocedió a $1.428,41 y el CCL subió a $1.484,08. Por su parte, el dólar tarjeta se ubica en $1.839,5.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se movió al alza antes del fin de semana XL.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de abril

El dólar cotiza arriba de los $1.400

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de abril

El dólar cotiza arriba de los $1.400. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de abril

El dólar oficial se mueve con estabilidad en el comienzo de abril.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de abril

La entidad monetaria no para con su racha compradora.

El Banco Central cerró la semana con compras por más de u$s400 millones: cómo quedaron las reservas

El dólar oficial atravesó marzo sin sobresaltos.

El dólar inició abril con suba: saltó $10 y se despegó de los $1.400

Rating Cero

Lo veo y lo quiero, Wanda Nara es vista como una exitosa empresaria en Corea.
play

Wanda Nara es un "lore" coreano: una influencer contó con lujo de detalles el Wandagate

Oriana Sabatini, actriz, modelo cantante y escritora.

Oriana Sabatini firmó un contrato clave para su carrera: "Terminé una novela"

Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Flor Peña como Moni Argento en Casados con hijos.

Érica Rivas rompió el silencio sobre el spin off de Casados con hijos con Flor Peña

Catherine decidió resguardar la integridad de la familia que formó su hija junto a Paulo Dybala.

La drástica decisión de Catherine Fulop: "Tuve que bajar un video de TikTok"

Desde hace 5 meses, Pachu Peña está de novio con Paula Paparella, la hija del estilista y empresario Leo Paparella

Pachu Peña hizo pública su relación con su nueva novia: la primera foto juntos

Una nueva producción europea se metió entre lo más visto del streaming
play

Cuál es la comedia alemana con un nombre similar a un best seller que llegó a Netflix y es furor

últimas noticias

La mujer quedó detenida tras un allanamiento.

Le robó los datos de la tarjeta a una compañera de trabajo y la usó para pagar hasta la factura de gas

Hace 12 minutos
El hecho se produjo en Recoleta.

Horror en Recoleta: hallaron muerta a una mujer en un departamento y sospechan de un escape de gas

Hace 13 minutos
play
Lo veo y lo quiero, Wanda Nara es vista como una exitosa empresaria en Corea.

Wanda Nara es un "lore" coreano: una influencer contó con lujo de detalles el Wandagate

Hace 42 minutos
Los ADRs son certificados negociables que representan acciones de empresas no estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Wall Street.

Las acciones argentinas cayeron hasta 3% y el riesgo país cerró arriba de los 600 puntos por quinta jornada

Hace 48 minutos
La cápsula Orión estará a tan solo 6.530 kilómetros de la superficie lunar.

La misión Artemis II inició su histórico tránsito por el lado oculto de la Luna

Hace 1 hora