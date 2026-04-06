Nuevo romance confirmado: una estrella de cine fue vista a los besos con su nuevo novio

Tras la ruptura definitiva de su antigua pareja con quien estuvo varios años, la actriz dio vuelta la página y volvió a apostar al amor con un músico 8 años menor.

El rumor de Dakota Jonhson y Tucker Pillsbury viene de hace meses y ahora visto a los besos se dio por confirmado el noviazgo

La actriz de Hollywood Dakota Johnson fue vista a los besos con un joven cantante y actor, dando por confirmado su nuevo romance tras varios meses en los que se rumoreó un posible noviazgo luego de su separación de Christian Martin, el cantante de Coldplay.

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En los últimos días, la protagonista de 50 sombras de Grey, entre otras, fue vista en la calle de Los Ángeles e ntre besos y abrazos junto a Role Model , cuyo nombre real es Tucker Pillsbury, a la salida del restaurante Little Dom's donde asistieron junto a amigos y estuvieron muy pegados toda la velada, según reportaron los medios locales.

Si bien esta sería la primera vez que se los ve a los beses, el rumor de su relación ya data desde diciembre del 2025 y levantó un poco de revuelo por la diferencia de edad de 8 años entre ellos (ella tiene 36, mientras que él 28), pero también porque ambos vienen de largas relaciones y al poco tiempo comenzaron a relacionarse.

De igual modo, en las imágenes que se volvieron virales en las últimas horas, la nueva pareja se mostró muy enamorada y cómplice en el estacionamiento del restaurante sin preocupación de ser vistos.

Dakota quedó un poco expuesta con estas imágenes, ya que viene de 8 años de relación con Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, y con quien estaba en pareja, pero en junio de 2025 decidió cancelar su cancelar su compromiso .

Por su parte, el artista de Maine, Estados Unidos, también terminó hace poco tiempo con su reciente novia, quien, según trascendió, lo catalogó como su “gran amor”.

Cómo se conocieron Dakota Jonhson y Role Model

Si bien hasta el momento ninguno de los dos protagonistas dio detalles de su nuevo noviazgo, medios de Hollywood dan por sentado que se la relación habría comenzado durante el rodaje de Good Sex, donde Role Model hará su debut actoral bajo la dirección de Lena Dunham, compartiendo pantalla con Natalie Portman y Mark Ruffalo.

Se sabe que Johnson está involucrada, pero no se ha confirmado si actuará o formará parte del equipo de producción y que han compartido varias salidas junto con amigos y que cada vez fueron afianzado más su relación.

dakota novio

¿Quién es Role Model, el nuevo novio de Dakota Jonhson

Role Model nació en Maine en 1997, y su carrera musical nació casi por accidente: tras abandonar la universidad, decidió apostar por completo a este nuevo camino.

Comenzó sus primeros pasos en el mundo audiovisual, pero una fractura de muñeca mientras esquiaba y otra lesión en patineta, lo obligaron a permanecer en reposo y durante dicho período empezó a experimentar con equipo musical que le dejaron unos amigos, lo que marcó el inicio de su carrera.

Más adelante, y ante la baja en sus calificaciones escolares, optó por dejar la universidad para enfocarse de lleno en la música donde, en los últimos años, terminó siendo señalado por medios estadounidenses como una de las promesas del pop.