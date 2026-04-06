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Roberto García Moritán reveló que Pampita le sugirió cómo proponerle casamiento: "Me mostraba videos"

Separado hace casi dos años, el exlegislador porteño compartió detalles sobre la propuesta de Matrimonio en Punta Cana con tan solo tres meses de novios.

La propuesta de casamiento de Roberto García Moritán a Pampita en un hotel en Punta Cana.

La propuesta de casamiento de Roberto García Moritán a Pampita en un hotel en Punta Cana.

Roberto García Moritán pasó por La mañana con Moria y la diva de lengua karateca le preguntó por las ideas detrás de la propuesta de casamiento a Pampita en un hotel en Punta Cana. "¿Esa cosa te obligó a hacerla, Carolina?", inquirió Moria Casán y el exlegislador porteño deslizó: "Me venía mostrando videos de propuestas de casamiento".

La diputada dio una respuesta contundente sobre el like que encendió las alarmas.
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"Estaba adoctrinado, ella me venía mostrando 'mirá, qué espectacular esta propuesta de matrimonio'", detalló el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y agregó que el hotel lo "ayudó mucho" al ofrecerle "elefantes, fuegos artificiales, cañones, flores". "Meté todo", les indicó.

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"Yo hubiera hecho cualquier cosa por ella", aseguró García Moritán este lunes y advirtió: "No sé si vuelvo a hacer una propuesta así. Aviso por las dudas".

Ambos tienen una hija en común, Anita, y por ella transformaron el final de su matrimonio en una convivencia armónica basada en la crianza compartida.

Un divorcio entre acusaciones de infidelidad

La panelista Yanina Latorre reveló, en el año del divorcio, tres infidelidades del empresario hacia la modelo y desató un escándalo porque no estaba segura de si la conductora estaba al tanto.

En 2022 tuvo una amante. No voy a decir los nombres de estas personas porque me gustaría saber, yo no hablé con ninguna de ellas, lo tengo chequeado por otro lado, y no quiero meter a nadie...”, afirmó la periodista.

Como el conductor Ángel de Brito le pidió rubro e inicial para que se pueda identificar sin decir el nombre, Yanina reveló: “Peluquera, la del 2022”. Ante esto, Pepe Ochoa le preguntó si Pampita estaba al tanto de esto e indicó que no sabe.

“Lo tiene chequeado hasta el Gobierno de la Ciudad, que fueron los problemas que él empezó a tener. Estuvo con una peluquera en los primeros seis meses del 2022″, agregó.

Luego reveló las dos otras infidelidades: “En el año 2023, una periodista conocida. Y en el 2024, alguien que trabaja en su Ministerio, es directora general de Desarrollo en su Ministerio. De ella tengo fotos y todo”.

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