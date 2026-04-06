Se conoció la autopsia al enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de propofol Se trata de un análisis realizado al cuerpo de Eduardo Bentancourt, encontrado en un departamento sobre la calle Santa María de Oro, en el marco de la investigación. Por + Seguir en







El enfermero se llamaba Eduardo Bentancourt.

La autopsia realizada a Eduardo Bentancourt, el enfermero de 44 años que apareció muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo junto a ampollas de fármacos como propofol, expuso que murió debido a una "cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar".

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 21, a cargo del fiscal Carlos Vasser, indicó que el análisis fue llevado a cabo por el Cuerpo Médico Forense, aunque todavía resta conocer las conclusiones de los estudios toxicológicos e histopatológicos.

En tal sentido, el informe señaló que el cuerpo tenía venopunción con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho, no se detectaron indicios de defensa, mientras que el entrerriano se encontraba sentado cuando se produjo su deceso y padecía una patología cardiovascular preexistente.

enfermero muerto palermo El enfermero se llamaba Eduardo Bentancourt. En el programa La Última Pregunta, el periodista Leo García brindó detalles del hecho y confirmó que el hombre "había llegado a Capital Federal hace pocos días". El cronista señaló que el cuerpo presentaba signos de "venofusión" y múltiples pinchazos en su antebrazo derecho, compatibles con una inyección reciente. Los investigadores hallaron en la cocina del inmueble decenas de ampollas de fentanilo y propofol.

En cuanto a la posible participación de otras personas en la escena del hallazgo, la principal sospecha apunta a que la víctima no se encontraba sola al momento de su fallecimiento. "Es muy complejo pensar que haya estado solo", remarcó el periodista, sin embargo, no hay señales de que alguien más haya permanecido en el lugar para hacerle el "ambuceo", técnica para ventilación y reanimación en pacientes.

El oscuro trasfondo de los anestésicos robados y las fiestas médicas El anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina "Fini" Lanusse se encuentran imputados por administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de fentanilo y propofol. El Hospital Italiano radicó una denuncia tras detectar el faltante de estos insumos destinados a fiestas y encuentros peligrosos. Ante el fiscal Lucio Herrera, según publicó Clarín, Boveri negó los hechos y, a través de sus abogados, refirió que realizaría una declaración por escrito. En la misma línea declaró Lanusse, quien egresó de la Universidad Austral y realizaba sus prácticas de anestesiología desde el año 2023. Boveri renunció a su puesto de trabajo después de que saliera a la luz la muerte de su colega Alejandro Zalazar. La causa penal, en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, trabaja en desbaratar la organización que facilitó el acceso ilegal a estos sedantes.