Oriana Sabatini firmó un contrato clave para su carrera: "Terminé una novela"

La actriz, que hace años comparte con sus seguidoras su interés por la Literatura, anunció que publicará un libro de la mano de una editorial argentina. Paulo Dybala la elogió en comentarios.

Oriana Sabatini , quien hace casi un mes parió a su primera hija, Gia , anunció que firmó un contrato editorial con Penguin Random House Argentina para publicar su primera novela , un deseo que tiene desde su infancia. "Ahora ya soy mas grande, sigo teniendo miedo pero terminé una novela", afirmó la modelo en Instagram.

La actriz reveló que desde chica sabía que no se quería "morir sin escribir un libro" y lamentó: "Después crecí, no me morí pero dejé de escribir tanto. Me dio miedo leerme y no gustarme ". La esposa del futbolista de la Selección Paulo Dybala remarcó que "dentro de poquito" estará disponible su libro.

Dybala respaldó su sueño y la elogió en comentarios: "¿Todo bien hacés vos?" . La publicación se llenó de buenos deseos y felicitaciones para esta etapa que se abre en la vida de Oriana a casi un mes de ser madre.

" Estoy escribiendo mi novela, estoy re manija ", había anunciado la artista en marzo de 2025 en el canal de streaming OLGA y adelantó: "Es ficción, no vas a ser feliz leyéndola (risas). Igual es una historia de amor, es hermosa, la amo, estoy muy contenta ".

En la misma entrevista, la joven se definió como "una treintañera que lee fanfics de los dos mismos idiotas enamorándose". En su cuenta de TikTok, la escritora había compartido que su ship favorito es Dramione , pareja conformada por Draco Malfoy y Hermione Granger, personajes del universo de Harry Potter creado por J.K. Rowling; y que disfruta leer historias protagonizadas por ambos.

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De lo poco que adelantó sobre su primera obra y sus gustos conocidos públicamente, se puede esperar una historia muy romántica, pero trágica. De ese tipo de novelas que rompen el corazón de sus lectoras de una forma muy satisfactoria tras haberlas enamorado de sus personajes y el universo que comparten.

Oriana Sabatini debutará como conductora en OLGA

Cuando OLGA presentó su programación 2026 anunció el debut de Oriana al frente de True Crime, un ciclo de investigación policial. No estará sola: la acompañará Paulo Kablan, el especialista en casos criminales que le dará el toque de rigor al programa.

La propuesta tiene una particularidad, ya que no será en vivo, sino que se publicará una vez por semana en formato on demand a través de YouTube. El programa contará con la conducción de Kablan, reconocido periodista especializado en policiales, y marcará el estreno de Oriana Sabatini en este rol.

Oriana estudió tanatopraxia en la Universidad Maimónides, especializándose en la preparación, conservación y maquillaje de cadáveres para velorios. Impulsada por su interés en la muerte y en explorar un arte discreto y poco visible, decidió formarse en la disciplina que prepara los cuerpos para el velatorio. Para ello completó un curso teórico-práctico de seis módulos dictado por el especialista Daniel Carunchio, donde adquirió conocimientos y destrezas que le permitieron acercarse de manera profesional a este universo.