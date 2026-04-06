Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de abril

El dólar oficial mantiene la estabilidad del primer trimestre. Freepik

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana corta que terminó al alza, en el marco de la estabilidad que mantiene en lo que va de 2026.

La divisa estadounidense se mueve en un contexto mundial atravesado por el conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo arriba de los u$s100, pero mantiene la estabilidad y deja atrás un mes en el que el carry trade reportó ganancias de hasta 13%.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, arremetió contra los economistas que promueven la devaluación como salida para ganar competitividad. "Tenemos que dejar de comernos ese cuento. Es patético escuchar a quienes sostienen eso: le toman el pelo a la gente, no sé si lo hacen por desconocimiento o porque les pagan’, sostuvo y finalmente, soltó un exabrupto: "Cuando piensan que la solución es devaluar, me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo".

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