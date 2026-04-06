6 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de abril

El oficial opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación luego del fin de semana XL.

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El dólar oficial mantiene la estabilidad del primer trimestre.

El dólar oficial mantiene la estabilidad del primer trimestre.

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El dólar oficial cotiza este lunes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana corta que terminó al alza, en el marco de la estabilidad que mantiene en lo que va de 2026.

El dólar oficial se movió al alza antes del fin de semana XL.
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La divisa estadounidense se mueve en un contexto mundial atravesado por el conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo arriba de los u$s100, pero mantiene la estabilidad y deja atrás un mes en el que el carry trade reportó ganancias de hasta 13%.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, arremetió contra los economistas que promueven la devaluación como salida para ganar competitividad. "Tenemos que dejar de comernos ese cuento. Es patético escuchar a quienes sostienen eso: le toman el pelo a la gente, no sé si lo hacen por desconocimiento o porque les pagan’, sostuvo y finalmente, soltó un exabrupto: "Cuando piensan que la solución es devaluar, me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo".

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial comenzó abril al alza.

El dólar oficial comenzó abril al alza.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.405 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.394.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.488,19 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.433,33.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.417.

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