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El grave accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano: se cayó y debió ser atendida por los médicos

El momento fue captado por las cámaras y preocupó a todos sus compañeros de la casa. Su hija Anna reaccionó en vivo a la caída de la actriz. "Es muy torpe", dijo al respecto.

La actriz recibió un insulto proveniente de la calle que todos escucharon.

La actriz recibió un insulto proveniente de la calle que todos escucharon.

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Andrea del Boca es el personaje fuerte de Gran Hermano Generación Dorada 2026. Su presencia en la casa le sumó juego, emoción y entretenimiento tanto para sus fanáticos como para sus haters. Este lunes, la actriz protagonizó otro polémico momento cuando sufrió una fuerte caída en la cocina de la casa por la que debió ser atendida por los médicos.

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Según explicó el conductor Santiago del Moro en sus redes sociales, al intentar llegar a la cocina, Andrea se cayó frente a sus compañeros y se lastimó la cara. "Qué pasó?", preguntó un participante y se escuchó que otra jugadora contestó: "se cayó Andrea". El video se viralizó antes de lo pensado y se vio como la actriz no pudo pararse sola y debió ser asistida por sus compañeros que corrieron a socorrerla. Luego de que cortaran la transmisión, fue el conductor del reality escribió: "Hace Instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos".

La hija de la actriz reaccionó en vivo a la caída de si madre en el aire del streaming La Jugada, y tras hablar con la producción llevó tranquilidad a los seguidores del programa: "Hable con la producción y me dijeron que me quede tranquila, ella está bien". Además explicó: "Es muy torpe, con una caída así se fracturó la costilla una vez, pero bueno está bien".

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Días atrás la periodista Laura Ubfal había advertido sobre la fragilidad de la estadía de la actriz debido a las restricciones en su dieta y los estudios pendientes. "Chicos, no se sorprendan de que Andrea en algún momento se vaya. Pero no por contrato. Quiero decir que el tema es de salud. Lo único que come es arroz y una persona no puede vivir comiendo solamente eso. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Está esperando resultados de exámenes médicos", detalló la cronista.

La tensión en la casa escaló tras un fuerte cruce verbal entre Del Boca y Solange Abraham, que incluyó insultos y descalificaciones personales. El conflicto derivó en una presunta represalia de la tucumana durante la compra semanal de insumos. Con apenas el 25% del presupuesto disponible por una sanción colectiva, la encargada de las provisiones excluyó los alimentos específicos que requiere el tratamiento médico de la actriz.

La permanencia de Del Boca no solo depende de su evolución clínica, sino también de la voluntad de los televidentes. Tras recibir la "fulminante" por parte de su compañero Martín, la actriz quedó nominada de manera directa. Su nombre integra la placa de esta semana y el público definirá su futuro inmediato en el programa a través del voto.

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