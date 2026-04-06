6 de abril de 2026 Inicio
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El mapa de la desigualdad: ¿cuánto debe ganar una familia para estar en el 10% más rico?

La distribución del ingreso mostró cierta estabilidad en el cuarto trimestre de 2025, pero también una fuerte desigualdad. Según el INDEC, el 10% más rico gana 13 veces más que el pobre.

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3,6 millones al mes se necesitan para pertenecer al grupo privilegiado de los hogares con más poder adquisitivo en el país. 

Según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia argentina tiene que ganar $3.644.000 para pertenecer al minoritario grupo de hogares con mayor poder adquisitivo en el país. La distribución del ingreso mostró cierta estabilidad en el cuarto trimestre de 2025, pero también una fuerte desigualdad. Es así que el 10% más rico gana 13 veces más que el pobre.

La inflación de marzo seguiría cercana al 3%. 
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Este dato corresponde al cuarto trimestre de 2025 y señala el ingreso mínimo necesario para estar dentro del 10% de las familias con mayores ingresos. En los 31 principales centros urbanos, ese grupo reúne hogares cuyos ingresos van desde ese piso hasta los $25.900.000 mensuales, con un promedio de $5.621.438. El décimo decil incluye a 1.004.001 hogares, que representan el 10% del total, y a 3.460.545 personas, equivalentes al 11,6% de la población relevada.

Este grupo es muy diverso: incluye familias con ingresos apenas por encima de $3.644.000 y otras que ganan hasta cien veces más. El promedio, de $5.621.438, marca una diferencia clara frente al resto de los niveles de ingreso.

Supermercado Canasta Básica INDEC
El INDEC calcula la Canasta Básica Total y Alimentaria.

El INDEC calcula la Canasta Básica Total y Alimentaria.

La distribución del ingreso mostró cierta estabilidad estadística pero una desigualdad estructural persistente. Para llegar a este resultado, se utilizó el índice de Gini, que mide la desigualdad y fue de 0,427, apenas por debajo del 0,430 registrado un año antes. Esto muestra que todavía hay indicadores que reflejan una distribución del ingreso muy concentrada en los sectores más ricos.

Si bien el ingreso promedio de la población fue de $1.068.540, la mitad de las personas con empleo gana menos de 800 mil pesos por mes. Es decir, que una mayoría de trabajadores gana menos que ese valor, lo que demuestra una fuerte dispersión en los salarios y una concentración en los niveles más altos.

Al comparar con los otros deciles, la brecha de ingresos se vuelve aún más evidente. El primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores ingresos, registra un rango de $3.000 a $566.000 y un ingreso medio de 374.278 pesos.

Escala de ingresos en los hogares por decil

Primer decil

  • Ingreso total familiar: desde $3.000 hasta $566.000
  • Hogares: 1.008.514 (10%)
  • Personas: 2.012.875 (6,7%)
  • Ingreso total decil: $377.464.765.000 (2%)
  • Ingreso medio: $374.278

Segundo decil

  • Ingreso total familiar: desde $566.076 hasta $796.266
  • Hogares: 1.016.227 (10%)
  • Personas: 2.421.692 (8,1%)
  • Ingreso total decil: $692.796.540.000 (3,6%)
  • Ingreso medio: $681.734

Tercer decil

  • Ingreso total familiar: desde $796.298 hasta $1.000.000
  • Hogares: 1.000.770 (10%)
  • Personas: 2.576.615 (8,6%)
  • Ingreso total decil: $882.976.579.000 (4,6%)
  • Ingreso medio: $882.297

Cuarto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.000.000 hasta $1.200.000
  • Hogares: 1.007.761 (10%)
  • Personas: 2.738.970 (9,2%)
  • Ingreso total decil: $1.093.961.889.000 (5,7%)
  • Ingreso medio: $1.085.537

Quinto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.200.000 hasta $1.480.000
  • Hogares: 1.008.409 (10%)
  • Personas: 3.052.768 (10,2%)
  • Ingreso total decil: $1.336.066.985.000 (7%)
  • Ingreso medio: $1.324.926

Sexto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.480.000 hasta $1.780.000
  • Hogares: 1.008.278 (10%)
  • Personas: 3.212.912 (10,7%)
  • Ingreso total decil: $1.610.287.437.000 (8,4%)
  • Ingreso medio: $1.597.067

Séptimo decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.780.000 hasta $2.100.000
  • Hogares: 1.008.847 (10%)
  • Personas: 3.420.311 (11,4%)
  • Ingreso total decil: $1.944.010.232.000 (10,2%)
  • Ingreso medio: $1.926.962

Octavo decil

  • Ingreso total familiar: desde $2.100.000 hasta $2.670.000
  • Hogares: 1.008.641 (10%)
  • Personas: 3.465.834 (11,6%)
  • Ingreso total decil: $2.388.240.105.000 (12,5%)
  • Ingreso medio: $2.367.780

Noveno decil

  • Ingreso total familiar: desde $2.670.000 hasta $3.640.000
  • Hogares: 1.011.508 (10%)
  • Personas: 3.543.452 (11,8%)
  • Ingreso total decil: $3.130.841.606.000 (16,4%)
  • Ingreso medio: $3.095.222

Décimo decil

  • Ingreso total familiar: desde $3.644.000 hasta $25.900.000
  • Hogares: 1.004.001 (10%)
  • Personas: 3.460.545 (11,6%)
  • Ingreso total decil: $5.643.929.264.000 (29,5%)
  • Ingreso medio: $5.621.438

La diferencia entre hombres y mujeres también aparece en los ingresos. En promedio, los varones ganan $1.191.364, mientras que las mujeres reciben $838.336. Esta brecha no solo sigue presente, sino que muestra cómo las mujeres están más concentradas en los trabajos con sueldos más bajos.

Los ingresos totales subieron 44,9% en un año. Sin embargo, esa mejora no se reflejó en una mejor distribución. La desigualdad sigue casi igual y, con la inflación, el aumento no alcanza para recuperar el poder de compra ni achicar las diferencias.

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