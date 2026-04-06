Horror en Recoleta: hallaron muerta a una mujer en un departamento y sospechan de un escape de gas

Una mujer fue hallada muerta en un departamento del barrio porteño de Recoleta luego de que un vecino advirtiera un intenso olor a gas, mientras que una anciana fue trasladada a un hospital para ser asistida ya se encontraba inconsciente.
El hecho se registró luego de que un vecino advirtiera olor a gas en un piso del edificio. Además, otra mujer fue trasladada a un hospital ya que fue encontrada inconsciente.
Una mujer fue hallada muerta en un departamento del barrio porteño de Recoleta luego de que un vecino advirtiera un intenso olor a gas, mientras que una anciana fue trasladada a un hospital para ser asistida ya se encontraba inconsciente.
El informe del SAME, al que accedió C5N, expuso que el hecho se registró en un departamento de un edificio ubicado sobre Avenida Las Heras 2143, entre Uriburu y Azcuénaga, donde un hombre señaló a las autoridades que desde hacía unos días no veía a sus vecinos y percibía olor a gas en el piso 10.
En este marco, el personal de Bomberos de la Ciudad ingresó a la vivienda y encontró a una mujer muerta, que estaba en un dormitorio y tenía 92 años. Además, una anciana de 95 fue trasladada al Hospital Rivadavia ya que se hallaba inconsciente.
Los investigadores buscarán determinar los causales de muerte, ya que todavía no establecieron si tiene relación con un posible escape de gas.