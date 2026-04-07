Terror en Rosario: detuvieron a un joven por disparar dentro de un club nocturno El joven aprendido tiene 26 años y llevaba un arma con 50 balas. Se desplegó un Comando Radioeléctrico por prevención y se inició una investigación. Por + Seguir en







El joven tenía un arma con 50 balas. Redes sociales

Un joven de 26 años asistió al club Recuerdo de Evita ubicado en la zona oeste de Rosario y comenzó a disparar, lo que generó una alarma en el lugar y en el barrio. Un vecino hizo una llamada al 911 y llegaron antes que se reporten heridos.

Los efectivos llegaron al lugar ubicado en la intersección entre Pedro Lino Funes y La Paz por lo ocurrido cerca de las 5 y encontraron en el baño de primer puso del club una vaina servida. También una pistola austríaca Glock en el entrepiso con numeración y equipada con un cargador circular con capacidad para 50 balas.

El arma fue incautada de manera preventiva y se inició una investigación sobre la procedencia. Ante esto, Ramiro Agustín M. fue identificado y demorado por portar el arma. Si bien, no lo vieron disparar le hicieron las pericias correspondientes y lo confirmaron.

El personal del Comando Radioeléctrico desplegó un operativo de prevención y el joven quedó demorado en la Comisaría 32ª. Las fuentes policiales no precisaron si el joven tenía antecedentes.

El operativo se mantuvo en reserva mientras se hacía la investigación adecuada en el lugar. Pero se confirmó que ninguna persona salió herida a pesar de los gritos y la desesperación que se generó.