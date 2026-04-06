6 de abril de 2026 Inicio
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Fatal accidente en San Luis: un auto se despistó, volcó y murieron tres jóvenes

El trágico hecho sucedió durante la madrugada puntana cuando un vehículo de color negro en el que viajaban cinco ocupantes perdió el control y volcó. Tres hombres fallecieron mientras que otras dos personas se encuentran luchando por su vida.

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En el accidente hubo tres víctimas fatales y dos personas debieron ser trasladadas para su atención. 

En el accidente hubo tres víctimas fatales y dos personas debieron ser trasladadas para su atención. 

Un fatal accidente ocurrió en la madrugada sobre la Autopista N°55 en el kilómetro 861, en un recorrido que conecta las localidades de Naschel y Tilisarao en la provincia de San Luis. Un vehículo de color negro en el que viajaban cinco ocupantes perdió el control, se despistó y volcó dejando como resultado tres víctimas fatales y dos heridos que se encuentran luchando por su vida.

El enfermero se llamaba Eduardo Bentancourt.
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El trágico hecho ocurrió alrededor de las 03:22, cuando las autoridades fueron alertadas sobre la pérdida de control de un vehículo y su fatal desenlace. Las causas del siniestro aún no han sido determinadas y permanecen bajo investigación. Efectivos de la Comisaría 24° de Naschel acudieron al lugar y pidieron la intervención de bomberos voluntarios de Tilisarao y Naschel, quienes llevaron a cabo tareas de rescate en el lugar junto a personal policial y sanitario.

Las autoridades sanitarias constataron que tres de los ocupantes del vehículo fallecieron y otros dos debieron ser trasladados a urgencias con heridas de distinta consideración. Según la información publicada por medios locales de San Luis, las víctimas fueron identificadas como Eduardo Alfredo Ramírez (38), José Gabriel Salinas (21) y Francisco Valentín Gonzales (20).

auto volcado San Luis

Por su parte, los dos sobrevivientes, ambos de 24 años, fueron trasladados al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde permanecen internados y reciben atención médica especializada. Uno de los jóvenes sufrió fracturas en la escápula izquierda, antebrazo y muñeca, mientras que el otro sufrió fracturas costales. Los dos permanecen en sala de cuidados moderados, con evolución bajo seguimiento y pronóstico reservado.

En el lugar se desplegó un operativo de rescate, asistencia médica y preservación de la escena para determinar las circunstancias del hecho. Además, se desplegó personal especializado en seguridad vial y criminalística, quienes trabajaron en la recolección de pruebas. Todo ello con el objetivo de esclarecer las causas del siniestro y garantizar que el procedimiento se lleve adelante bajo los protocolos correspondientes.

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